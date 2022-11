FOTO Policija i USKOK se oglasili o velikoj akciji uhićenja: Ilegalno prodavali duhan, objavljene fotografije

Koprivničko-križevačka policija i USKOK oglasili su se odvojenim priopćenjima o uhićenjima desetero osoba za koje se sumnjiči ilegalno prodavali duhan i time državni proračun oštetili za najmanje 52.460.000 kuna.

Osobe se sumnjiči za nekoliko kaznenih djela: zločinačkog udruženja, nedozvoljene trgovine, pomaganja u nedozvoljenoj trgovini, nedozvoljene proizvodnje i pomaganja u nedozvoljenoj proizvodnji, sve u sastavu zločinačkog udruženja, a sumnja se da su ostvarili korist od 15.270.000 kuna.

''Izvršene su pretrage osoba, prijevoznih sredstava, stanova, kuća i drugih prostora na zagrebačkom području i području Bjelovarsko-bilogorske županije, kojima se koriste osumnjičeni te je pronađeno i oduzeto 2,3 tone sitno rezanog duhana, 430 kg duhana u listu, 19.843 komada vrećica ispunjenih duhanom raznih oznaka proizvođača, 154.960,00 kuna i 53.090 eura, veća količina praznih vrećica za duhan, pištolj sa streljivom, razni strojevi za obradu i pakiranje duhana, vage i drug'', dodali su iz policije, a svih desetero osumnjičenika je privedeno.

U svom priopćenju USKOK je naveo kako je doneseno rješenje o provođenju istrage nad deset hrvatskih državljana, rođenih 1969., 1990., 1988., 1990., 1994., 1983., 1975., 1978., 1974. i 1974. godine. Osim toga, naveli su detalje počinjenih kaznenih djela za koje ih se sumnjiči.

''Osnovano se sumnja da je 53-godišnjak. od 28. studenoga 2021. do studenoga 2022. godine u Zagrebu i Velikoj Gorici povezao u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike s ciljem stjecanja nepripadne materijalne koristi kupovinom duhana u listu, njegovim prijevozom, skladištenjem, pripremom za prodaju i daljnjom preprodajom na ilegalnom tržištu.

Radi realizacije navedenog 53-godišnjak je dogovorio kontinuiranu nabavu velikih količina duhana u listu te strojeva i materijala potrebnih za njegovu obradu i pakiranje nakon čega je organizirao daljnje postupanje s kupljenim duhanom te je odredio uloge ostalih okrivljenika.

Tako je VIII. okrivljenik unajmio prostor u kojem je zajedno s VI. okrivljenikom rezao duhan, kojeg je potom VI. okrivljenik prevozio do skladišta, a V. okrivljenik do adrese prebivališta I. okrivljenik u Zagrebu, gdje su I. do V. i VII. okrivljenici duhan prerađivali i pakirali u ambalažu za daljnju prodaju. Pritom je I. okrivljenik angažirao IX. okrivljenika za izradu neoriginalnih vrećica duhana različitih proizvođača, a X. okrivljenik za ustupanje podataka svog obrta kako bi se preko njegovog računa nabavljali strojevi i materijal za obradu i pripremu duhana za prodaju.

Potom su I. okr. osobno te po njegovim uputama i II. do IV. okrivljenika dogovarali s kupcima količine, cijene, mjesto i vrijeme isporuke duhana koji su isporučivali putem dostavnih službi ili ga je V. okrivljenik osobno prevozio na području Zagreba.

Na opisani način okrivljenici su kupcima isporučili najmanje 61 tonu duhana neoznačenog duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i tako su na ime neplaćenih trošarina oštetili Državni proračun Republike Hrvatske za najmanje 52.460.000,00 kuna ili 6.962.638,53 eura, dok su sebi pribavili protupravnu imovinsku korist od najmanje 15.270.000,00 kuna ili 2.026.677,28 eura, koji iznos su međusobno podijelili sukladno njihovim ulogama u zločinačkom udruženju'', naveli su, dok je za sve okrivljenike predložen istražni zatvor.

