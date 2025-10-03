FOTO Ovo je mjesto tragične nesreće: Ronioci HGSS-a iz mora kod Senja izvukli četiri tijela

Četiri osobe poginule su u četvrtak popodne u prometnoj nesreći na Jadranskoj magistrali kod Senja prilikom slijetanja vozila u more, potvrdila je ličko-senjska policija. Nesreća se dogodila oko 16,20 sati u naselju Bunica. Nakon dojave, na teren su izašle žurne službe te su angažirani i ronioci HGSS-a koji su iz mora izvukli dva ženska i dva muška tijela. Tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci radi obdukcije, utvrđivanja uzroka smrti i identiteta.

Prema informacijama ličko-senjske policije, osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka sletio je u more nešto prije 16:30 sati. Prema neslužbenim informacijama, automobil u kojem su stradale osobe bio je unajmljen u Zračnoj luci "Dr. Franjo Tuđman" pa se spekulira da su žrtve strani državljani.

Tijelo jedne osobe pronađeno je plutajući na površini, dok su ostale tri osobe izvučene iz vozila. Neslužbeno se doznaje da je tijelo jedne žene pronađeno na Mađarskoj rivi u Senju, oko četiri kilometra od mjesta nesreće, što upućuje na mogućnost da su snažni udari bure prenijeli tijelo na tu lokaciju, pišu 24sata.