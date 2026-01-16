Naši Portali
Od škotskog otoka do elite New Yorka

FOTO Ovo je Trumpova majka: Jedna njezina fotografija postala je viralna zbog detalja koji je i dalje enigma

Autor
Maša Ilotić Šuvalić
16.01.2026.
u 10:09

Priča o Mary Anne MacLeod Trump ostaje simbol klasične američke priče o usponu iz siromaštva i emigracije, priče koja je oblikovala i obitelj jednog od najkontroverznijih američkih predsjednika u povijesti

Mary Anne MacLeod, majka Donalda Trumpa, rođena je 1912. godine u malom selu Tong na otoku Lewis u Škotskoj. Bila je najmlađe od devetero djece u obitelji siromašnih seljaka i ribara. Njezin otac Malcolm MacLeod vodio je malu lokalnu poštu i trgovinu, a majka Mary Smith brinula se za veliku obitelj u teškim uvjetima. Život na otoku Lewis u prvoj polovici 20. stoljeća bio je izrazito težak. Nakon Prvog svjetskog rata i katastrofalne nesreće broda Iolaire 1919. godine (kada je poginulo više od 200 mladih vojnika s otoka koji su se vraćali kući), gospodarska situacija dodatno se pogoršala. Velika depresija i masovna nezaposlenost natjerali su mnoge mlade ljude da emigriraju. Sa samo 18 godina, 1930. godine, Mary Anne odlazi u New York za svojom starijom sestrom Catherine. Radila je kao dadilja i kućna pomoćnica u bogatim obiteljima, ali Velika depresija uskoro joj je oduzela posao. Godine 1934. kratko se vraća u Škotsku, no već 1936. ponovno odlazi u Ameriku gdje upoznaje Fredericka Christa Trumpa, sina njemačkih useljenika i uspješnog developera nekretnina u New Yorku.

Udala se za Fredericka 11. siječnja 1936. godine. Par se nastanio u bogatom dijelu Queensa, gdje su izgradili uspješan poslovni život i dobili petero djece – Maryanne, Freda Jr., Elizabeth, Donalda (rođenog 1946.) i Roberta, piše BBC.

Mary Anne je 1942. godine postala naturalizirana američka državljanka. Bila je poznata po tome što je zadržala jak škotski naglasak cijeli život, govorila gaelički i redovito pohađala prezbiterijansku crkvu. Aktivno se bavila humanitarnim radom, posebice u dobrotvornim organizacijama za djecu i žene. Često se vraćala na otok Lewis, gdje je bila omiljena među rodbinom i mještanima. Umrla je 7. kolovoza 2000. godine u 88. godini života. Trump je 2008. godine, zajedno sa sestrom Maryanne, posjetio rodnu kuću svoje majke u Tongu. Posjet je trajao samo nekoliko minuta – proveo je tek 97 sekundi u samoj kući i izjavio: "Vrlo sam zauzet, gradim poslove diljem svijeta i jako je teško naći vrijeme za povratak. Ali ovo se činilo prikladnim trenutkom jer imam avion... Drago mi je što sam došao i vratit ću se opet".

No, priča o Mary Anne MacLeod Trump ostaje simbol klasične američke priče o usponu iz siromaštva i emigracije, priče koja je oblikovala i obitelj jednog od najkontroverznijih američkih predsjednika u povijesti. Donald Trump svoju majku Mary Anne MacLeod Trump najčešće je opisivao u kratkim, pozitivnim superlativima. Nazivao ju je fantastičnom, izvrsnom i vrlo toplom osobom. Često je isticao da je bila savršena domaćica koja je tu ulogu obožavala. U rijetkim prilikama kada je o njoj govorio javno, spominjao je male, svakodnevne detalje. Tako je 2005. godine u emisiji Marte Stewart ukratko pohvalio njezinu mesnu štrucu riječima: 'Radila je sjajan posao'. Najpoznatiji citat koji je ponavljao godinama glasi: "Savjet moje majke, Mary MacLeod Trump: Vjeruj u Boga i budi vjeran sebi". 

Unatoč povremenim pohvalama, Trump je o majci govorio relativno rijetko i površno, daleko manje nego o ocu Fredericku kojeg je često isticao kao glavni uzor u poslovanju. Viralna fotografija Mary Anne s njezinom karakterističnom, teatralno stiliziranom i narančasto obojenom kosom i dan danas izaziva lavinu komentara. 

Fotografija koja navodno prikazuje majku Donalda Trumpa često se dočekuje sa skepticizmom, a povremeno i zlobnim šalama velikim dijelom zbog velike sličnosti žene na slici ne samo sa crtama lica svog sina, već i s njezinom jedinstveno Trumpovom frizurom. Fotografija je postala viralna na internetu u lipnju 2016., nakon što je dokumentarac pod nazivom "Tko je Donald Trump?", koji je uključivao intervju s Mary Trump iz 1997., emitiran na australskom televizijskom kanalu Foxtel , a snimka zaslona proširila se društvenim mrežama.

Ključne riječi
Mary Anne MacLeod Donald Trump

