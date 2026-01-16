FOTO Ovo je Trumpova majka: Jedna njezina fotografija postala je viralna zbog detalja koji je i dalje enigma

Mary Anne MacLeod, majka Donalda Trumpa, rođena je 1912. godine u malom selu Tong na otoku Lewis u Škotskoj. Bila je najmlađe od devetero djece u obitelji siromašnih seljaka i ribara. Njezin otac Malcolm MacLeod vodio je malu lokalnu poštu i trgovinu, a majka Mary Smith brinula se za veliku obitelj u teškim uvjetima. Život na otoku Lewis u prvoj polovici 20. stoljeća bio je izrazito težak. Nakon Prvog svjetskog rata i katastrofalne nesreće broda Iolaire 1919. godine (kada je poginulo više od 200 mladih vojnika s otoka koji su se vraćali kući), gospodarska situacija dodatno se pogoršala. Velika depresija i masovna nezaposlenost natjerali su mnoge mlade ljude da emigriraju. Sa samo 18 godina, 1930. godine, Mary Anne odlazi u New York za svojom starijom sestrom Catherine. Radila je kao dadilja i kućna pomoćnica u bogatim obiteljima, ali Velika depresija uskoro joj je oduzela posao. Godine 1934. kratko se vraća u Škotsku, no već 1936. ponovno odlazi u Ameriku gdje upoznaje Fredericka Christa Trumpa, sina njemačkih useljenika i uspješnog developera nekretnina u New Yorku.

A rare interview with Donald Trump's mother, Mary Anne MacLeod Trump

Udala se za Fredericka 11. siječnja 1936. godine. Par se nastanio u bogatom dijelu Queensa, gdje su izgradili uspješan poslovni život i dobili petero djece – Maryanne, Freda Jr., Elizabeth, Donalda (rođenog 1946.) i Roberta, piše BBC.

This photo of Donald Trump's mum looks like a character in a film about Trump's life where Trump plays all the roles

Mary Anne je 1942. godine postala naturalizirana američka državljanka. Bila je poznata po tome što je zadržala jak škotski naglasak cijeli život, govorila gaelički i redovito pohađala prezbiterijansku crkvu. Aktivno se bavila humanitarnim radom, posebice u dobrotvornim organizacijama za djecu i žene. Često se vraćala na otok Lewis, gdje je bila omiljena među rodbinom i mještanima. Umrla je 7. kolovoza 2000. godine u 88. godini života. Trump je 2008. godine, zajedno sa sestrom Maryanne, posjetio rodnu kuću svoje majke u Tongu. Posjet je trajao samo nekoliko minuta – proveo je tek 97 sekundi u samoj kući i izjavio: "Vrlo sam zauzet, gradim poslove diljem svijeta i jako je teško naći vrijeme za povratak. Ali ovo se činilo prikladnim trenutkom jer imam avion... Drago mi je što sam došao i vratit ću se opet".

No, priča o Mary Anne MacLeod Trump ostaje simbol klasične američke priče o usponu iz siromaštva i emigracije, priče koja je oblikovala i obitelj jednog od najkontroverznijih američkih predsjednika u povijesti. Donald Trump svoju majku Mary Anne MacLeod Trump najčešće je opisivao u kratkim, pozitivnim superlativima. Nazivao ju je fantastičnom, izvrsnom i vrlo toplom osobom. Često je isticao da je bila savršena domaćica koja je tu ulogu obožavala. U rijetkim prilikama kada je o njoj govorio javno, spominjao je male, svakodnevne detalje. Tako je 2005. godine u emisiji Marte Stewart ukratko pohvalio njezinu mesnu štrucu riječima: 'Radila je sjajan posao'. Najpoznatiji citat koji je ponavljao godinama glasi: "Savjet moje majke, Mary MacLeod Trump: Vjeruj u Boga i budi vjeran sebi".

Unatoč povremenim pohvalama, Trump je o majci govorio relativno rijetko i površno, daleko manje nego o ocu Fredericku kojeg je često isticao kao glavni uzor u poslovanju. Viralna fotografija Mary Anne s njezinom karakterističnom, teatralno stiliziranom i narančasto obojenom kosom i dan danas izaziva lavinu komentara.

Fotografija koja navodno prikazuje majku Donalda Trumpa često se dočekuje sa skepticizmom, a povremeno i zlobnim šalama velikim dijelom zbog velike sličnosti žene na slici ne samo sa crtama lica svog sina, već i s njezinom jedinstveno Trumpovom frizurom. Fotografija je postala viralna na internetu u lipnju 2016., nakon što je dokumentarac pod nazivom "Tko je Donald Trump?", koji je uključivao intervju s Mary Trump iz 1997., emitiran na australskom televizijskom kanalu Foxtel , a snimka zaslona proširila se društvenim mrežama.