FOTO Ovako danas izgleda Jadran: Zbog snažnog juga otkazane trajektne linije

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) na Jadranu su zabilježeni izraženiji pljuskovi s grmljavinom.

Puhalo je jako i olujno jugo, a sve zbog približavanja nove ciklone. Do 17 sati najjači udari juga zabilježeni su u Splitu (Marjan), čak olujnih 86 km/h. Jugo u Šibeniku puše na udare do 68 km/h, Dubrovniku 65 km/h, a u Hvaru do 61 km/h.

Jugo je danas puhalo i u Kaštelima, a valovi se dižu i do nekoliko metara.

Zbog olujnog vjetra u prekidu su:

trajektne linije: Sumartin- Makarska, Lopar-Valbiska i Brestova-Porozina;

katamaranske linije: Šibenik-Kaprije-Žirje, Zadar-Sali-Zaglav-Zadar, Milna-Rogač-Split, Vis-Split, Split-Hvar-Vela Luka-Ubli, Korčula-Hvar-Split, Dubrovnik-Šipan-Sobra, Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka;

brodska linija: Mali Lošinj–Unije–Susak.

Sutra se opet očekuje kiša uz novo jače naoblačenje krajem dana, posebice na sjevernom Jadranu. Poslijepodne se očekuje jako i olujno jugo. Nakon juga, na Jadranu će nevolje nekima prouzročiti i bura.