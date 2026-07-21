FOTO/VIDEO U Karlovca srušeno 40 lipa, oporba pokušala zaustaviti bagere, Grad tvrdi: 'Bile su u lošem stanju'

Na Trgu bana Josipa Jelačića u srcu karlovačke Zvijezde srušeno je danas 40-ak lipa starih nepunih 50 godina u sklopu obnove najstarijeg trga u gradu po projektu koji je odabran na javnom natječaju još 2009. Godine kojeg potpisuje Arhitektonski ured Penezić i Rogina. Rušenje lipa koje omeđuju trg, a zadržavanje onih stabala na dijelu Trga na kojem će biti zelena tržnica, dio je vizije uređenja trga na kojem će dominirati zgrade koje ga okružuju. No, uklanjanje lipa htjela je spriječiti oporba, pa su organizirani prosvjedi i potpisivanje peticije kojoj se odazvalo oko 2.000 građana, dok im je još toliko građana podršku dalo online. Oporba je i napustila zadnju sjednicu Gradskog vijeća gdje se ponovno glasalo o provođenju projekta uređenja Trga koji uključuje i gradnju obilaznice Zvijezde i za koju je Grad dobio sredstva iz ITU mehanizma.

I dok oporba tvrdi da je gradska vlast na čeku s gradonačelnikom rušenjem lipa pokazala da im nije stalo do volje građana i želje nekoliko tisuća Karlovčana, vladajući poručuju da je najveći broj lipa bio u lošem stanju, te da zbog toga nisu mogli mijenjati projekt. Članovi povjerenstva za presađivanje lipa na temelju dokumentacije gradske tvrtke Zelenilo utvrdilo je, kažu, da su gotovo sva stabla u lošem zdravstvenom stanju i nisu pogodna za presađivanje.

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- Praksa govori da odraslo stablo da bi se presadilo mora biti u vrlo dobrom zdravstvenom stanju da bi se mogao garantirati uspjeh presađivanja. To ovdje nije slučaj. Osim obilaska terena i procjene svakog pojedinačnog stabla, vodili smo se i drugim postojećim dokumentima i studijama koje govore o zdravstvenom stanju ovih stabala. Kao temelj uzeli smo i Krajobraznu studiju sa studijom elemenata zelene infrastrukture GUP-a Grada Karlovca iz 2024. godine koja za stabla na Trgu bana Jelačića kaže da se na obodu nalaze lipe koje nisu u zavidnom zdravstvenom stanju - pojasnila je Andrea Vrbanek u ime povjerenstva.

Ana Hranilović Trubić, pročelnica gradskog Upravnog odjela za gradnju i zaštitu okoliša kazala je da se projekt uređenja Trga bana Josipa Jelačića provodi na površini od preko 8.000 kvadrata. - Trg će biti uređen u dvije cjeline. Jedno je područje starog placa, a drugo sami središnji gradski trg. Na području staroga placa bit će uklonjen postojeći javni WC i uređen novi sa dvokrakim stubištem, sa podiznom platformom koja će omogućiti pristup osobama smanjene pokretljivosti. Tu će biti i spremište za opremu koja će služiti za manifestacije. Iznad će biti prozirna nadstrešnica koja će štititi ulaz u podzemni dio ispod koje će biti klupe za prodaju. Na tom području staroga placa biti će posađeno novih 18 stabala lipa koja će se nalaziti u zelenim otocima površine 50 kvadrata. Sami središnji gradski trg biti će uređen sa granitnim pločama u tri nijanse. U parteru će biti i novi vodoskok, odnosno fontana, a u sklopu radova bit će uređen i sadašnji postojeći zdenac gdje će biti obnovljene i sve instalacije. Vrijednost samih radova je nešto više od 4, 8 milijuna eura. Izvođač je tvrtka CGP Aquaterm, za nadzor je zadužena tvrtka Kling, voditelj projekta je tvrtka Eco Esco, a koordinator zaštite na radu je tvrtka Natilum. Predviđeno je da sami radovi traju 12 mjeseci - istaknula je Hranilović Trubić.

Foto: Snježana Bičak

Gradonačelnik Damir Mandić kazao je da je zaključak Gradskog vijeća tražio da se vidi je li moguće presaditi koje od stabala.

- Njihovu ocjenu kao takvu mogu samo pozdraviti, odnosno prihvatiti kao i dio koji se odnosi na krajobraznu studiju koja je, pak dokument obvezan prilikom donošenja GUP-a gdje se jasno govori da zdravstvena ispravnost stabala nije uopće dobra. Dapače, prema toj studiji ispada da ta stabla nikada nisu ni trebala biti posađena na toj lokaciji pogotovo zbog asfalta, jer asfalt ih je doslovno gušio. Tako da definitivno neke velike mogućnosti za presađivanje više stabala nije bilo moguće. U izradi te krajobrazne studije značajnu je ulogu imao i doktor Antun Allegro koji je bio suradnik tvrtki koja je izrađivala tu studiju - kazao je Damir Mandić i ponovio da je uređenje Trga integrirani projekt koji će donijeti ekskluzivan i novi trg sa zelenilom odnosno 18 novih stabala na Trgu bana Jelačića, te obilaznicu Zvijezde koja će otvoriti prostor za razvoj i gradske četvrti Gaza.

Iz Možemo! Poručuju da je gradonačelnik činom rušenja lipa pokazao što misli o građanima Karlovca. - U nešto više od sat vremena, grubim nasrtajem mehanizacije srušena su stabla koja su desetljećima rasla zajedno s ovim gradom. Volja svih građana koji su potpisali peticiju za očuvanje lipa poništena je i srušena zajedno s potrganim i iščupanim stablima - poručio je Dobriša Adamec, gradski vijećnik Možemo! u Karlovcu povodom današnjeg, kako Možemo! tvrdi, divljačkog rušenja stabala lipe.

Foto: Snježana Bičak

- Posebno je sramotno što je današnji dan obilježilo i privođenje građanskih aktivistica, voditeljica inicijative građana koje su pokrenule prikupljanje peticije. Umjesto razgovora s ljudima koji vole svoj grad, vlast je odabrala policiju. Umjesto dijaloga, represiju. Umjesto poštovanja građana, pokazivanje sile - rekao je Adamec u ime gradske organizacije Možemo!

Naime, aktivistica se tijekom provođenja projekta, unatoč zabranama prolaska i ogradi uokolo trga postavljenoj radi sigurnosti prolaznika, došla do stabala lipa, praktički pred bagere, nakon čega je pozvana policija koja je apelirala na sigurnost građana, pa je aktivistica zamoljena da napusti gradilište. Dobriša Adamec podsjeća da su vijećnici Možemo! od 2023. godine više puta predlagali izmjene projekta kroz proračunske amandmane kako bi se stabla sačuvala, no gradska većina ih je svaki put odbila.

- Danas je postalo potpuno jasno: kada građani misle drugačije od gradonačelnika, njemu njihov glas ne vrijedi ništa. Ovo je slika politike u kojoj vlast vjeruje da joj izborna pobjeda daje pravo ignorirati građane, odbaciti svaki prijedlog i pregaziti svaku drugačiju ideju. Danas su iščupane naše lipe na Jelačić placu. Ali današnjim je danom posječeno i nešto mnogo važnije – povjerenje da ova Gradska vlast smatra građane partnerima - dodao je D. Adamec o slučaju.