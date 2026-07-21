RBA i Mastercard nagradili korisnike kartica automobilom i jedinstvenim iskustvima diljem Hrvatske

Raiffeisen banka zaključila je nagradnu igru „Učini nezaboravnu nagradu mogućom“, koju je organizirala u suradnji s Mastercardom. Klijenti koji su tijekom trajanja nagradne igre plaćali svojim osobnim RBA Mastercard debitnim i kreditnim karticama imali su priliku osvojiti ukupno devet vrijednih nagrada – glavni zgoditak, automobil Volkswagen T-Roc, te osam jedinstvenih iskustava u najljepšim dijelovima Hrvatske.

Dobitnici prvog i drugog kola uživat će u posebno osmišljenim iskustvima koja spajaju odmor, gastronomiju, prirodu i lokalne doživljaje – od čarobne Opatije i luksuznog boravka na Dugom otoku, preko adrenalinske avanture na Plitvicama, do otkrivanja vinske, gastronomske i prirodne baštine Slavonije.

Glavna nagrada, automobil Volkswagen T-Roc, putuje u Vinkovce, u obitelj gospođe Daniele Kalaice. Daniela je klijentica Raiffeisen banke još od 2013. godine, a da je vrlo sretne ruke potvrđuje i činjenica da joj je ovo prva nagradna igra za koju se ikad prijavila.

„RBA Mastercard kartice dio su svakodnevice naših klijenata, a ovom smo nagradnom igrom željeli pokazati da uobičajena plaćanja mogu donijeti i nešto mnogo više – priliku za stvaranje nezaboravnih uspomena. Veseli nas što smo, zajedno s Mastercardom, nagradili klijente iskustvima koja slave ljepote Hrvatske. Posebno smo sretni i što smo našoj dugogodišnjoj klijentici uručili novi Volkswagen T-Roc i želimo joj puno sreće i mnogo divnih putovanja“, izjavila je Višnja Božinović, članica Uprave Raiffeisen banke.

Suradnjom s Mastercardom RBA nastavlja razvijati pogodnosti koje korisnicima kartica donose dodatnu vrijednost te potvrđuje usmjerenost stvaranju jednostavnijeg, sigurnijeg i sadržajnijeg iskustva svakodnevnog plaćanja. Više o RBA Mastercard debitnim i kreditnim karticama pronađite na službenom webu Raiffeisen banke.