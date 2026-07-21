Renesansni festival ponovno osvaja Koprivnicu, a grad donosi i velike koncerte na otvorenom

Postoje manifestacije koje posjetite jednom, a postoje i one kojima se vraćate iz godine u godinu. Upravo je takav Renesansni festival u Koprivnici, jedna od najautentičnijih povijesno-turističkih manifestacija u ovom dijelu Europe koja će od 20. do 23. kolovoza ponovno pretvoriti grad u živopisnu renesansnu kulisu ispunjenu vitezovima, majstorima gotovo zaboravljenih zanata, dvorskim ludama, srednjovjekovnim glazbenicima i mirisima jela pripremljenih prema stoljećima starim recepturama.

Ovogodišnji kolovoz u Koprivnici donosi i dodatni razlog za dolazak. Po prvi puta završnica manifestacije Ljeto na Zrinskom održavat će se tijekom istog vikenda, pa će grad istodobno ponuditi dva potpuno različita, ali sadržajno komplementarna doživljaja – autentično putovanje u prošlost unutar renesansnih bedema te suvremeni glazbeni i eno program u gradskom parku.

Renesansni festival – gdje oživljavaju stari zanati, viteške priče i zaboravljeni okusi

Na ostacima povijesnih koprivničkih bedema, među bakljama, drvenim kućicama i srednjovjekovnim logorima, posjetitelji neće biti tek promatrači, već dio jedinstvene priče u kojoj se povijest doista živi. Tijekom četiri festivalska dana više od 1.300 kostimiranih sudionika iz čak 13 europskih zemalja oživjet će razdoblje kasnog srednjeg vijeka kroz viteške turnire, mačevanja, konjičke nastupe, prikaze starih zanata, alkemičare, putujuće trgovce i brojne interaktivne sadržaje za sve generacije.

Program donosi niz atraktivnih događanja – od svečane povorke viteških skupina i konjičkih turnira, preko spektakularnog noćnog napada na grad uz vatrene kugle, topove i mačeve, do vatrenih predstava, sokolarskih nastupa, srednjovjekovnog kazališta i radionica koje djecu i odrasle uvode u svijet starih zanata, kaligrafije, lončarstva, streličarstva i alkemije.

Gastro iskustvo kakvo se rijetko gdje može doživjeti

Jedna od najvećih posebnosti Renesansnog festivala upravo je njegova autentična gastronomska ponuda. Na cijelom festivalskom prostoru nema plastike – hrana i piće poslužuju se isključivo u papirnatim, drvenim i keramičkim posudama, u skladu s autentičnim konceptom festivala i brigom o održivosti. Posjetitelji će tako imati priliku kušati pečenog vola, kopuna s kestenom, gulaš od divljači, žablje krakove, ali i brojne druge povijesne specijalitete, uz nezaobilaznu medovinu, pivo od koprive te druga pića inspirirana srednjovjekovnom tradicijom. Upravo je ova gastronomska autentičnost jedan od razloga zbog kojih se posjetitelji festivalu vraćaju iz godine u godinu.

Osam godina zaredom među najboljima u Hrvatskoj

Renesansni festival odavno je prerastao okvire klasične turističke manifestacije i postao jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih događaja koji uspješno spaja kulturnu baštinu, povijest, gastronomiju i turizam. Potvrđuje to i činjenica da je osam godina zaredom osvojio prestižnu nagradu Hrvatske turističke zajednice "Simply the Best", čime se svrstao među najnagrađivanije turističke manifestacije u Hrvatskoj.

Ljeto na Zrinskom po prvi put završava uz Bistro u parku i velike koncerte

Dok će Renesansni festival ostati vjeran svom autentičnom povijesnom konceptu unutar bedema, Ljeto na Zrinskom ove godine po prvi put produžuje svoje trajanje upravo do festivalskog vikenda. Od 20. do 22. kolovoza gradski park postat će mjesto opuštenog druženja kroz Bistro u parku, novu glazbeno-eno zonu u kojoj će posjetitelji uživati u pažljivo odabranoj vinskoj i pivskoj ponudi. Za odličnu atmosferu tijekom sva tri dana pobrinut će se popularni DJ Krnya, dok će večernji program obilježiti veliki koncerti. U petak publiku očekuje Sergej Ćetković, dok će u subotu atmosferu dodatno zagrijati legendarno Prljavo kazalište.

Spoj tradicije i suvremenog programa

„Renesansni festival već gotovo dva desetljeća uspješno čuva svoju autentičnost i upravo je to njegova najveća vrijednost. Posjetitelji znaju da će unutar bedema pronaći vjerodostojan povratak u vrijeme renesanse, bez kompromisa kada je riječ o povijesnom doživljaju. Istovremeno, ove godine po prvi put produžujemo manifestaciju Ljeto na Zrinskom do vikenda održavanja festivala, čime Koprivnica dobiva dodatnu vrijednost i još bogatiji sadržaj za sve generacije. Vjerujemo da će upravo ovakav koncept posjetiteljima omogućiti da tijekom jednog vikenda dožive dva potpuno različita iskustva – autentičnu povijesnu priču Renesansnog festivala te suvremeni glazbeno-eno program Ljeta na Zrinskom“, istaknula je Lana Miletić, direktorica Turističke zajednice grada Koprivnice.

Od 20. do 23. kolovoza Koprivnica će ponovno postati mjesto susreta prošlosti i sadašnjosti. Ljubitelji povijesti uživat će u jedinstvenom renesansnom spektaklu, dok će obitelji pronaći pregršt radionica i interaktivnih sadržaja za sve generacije. Zaljubljenike u viteške turnire očekuju impresivni scenski prikazi, a svi koji vole istraživati nove okuse te uživati u pažljivo odabranim vinima i pivima, pronaći će još jedan razlog za dolazak u Koprivnicu.

Program manifestacije Ljeto na Zrinskom dostupan je na službenim kanalima Turističke zajednice grada Koprivnice, dok će cjelovit program Renesansnog festivala uskoro biti objavljen na službenoj internetskoj stranici www.renesansnifestival.hr.