Na pomolu veliki zaokret: Osniva se tajna organizacija za borbu protiv Rusije i ovisnosti o SAD-u?

Europska komisija započela je osnivanje novog obavještajnog tijela pod predsjednicom Ursulom von der Leyen, u pokušaju da poboljša korištenje informacija koje prikupljaju nacionalne obavještajne agencije. Jedinica, koja će biti formirana unutar glavnog tajništva Komisije, planira zaposliti dužnosnike iz cijele obavještajne zajednice EU-a i prikupljati obavještajne podatke za zajedničke svrhe, rekle su četiri osobe upoznate s planovima piše Financial Timesu. Ruska invazija na Ukrajinu i upozorenja američkog predsjednika Donalda Trumpa o smanjenju američke sigurnosne podrške Europi potaknuli su EU da preispita svoje domaće sigurnosne sposobnosti i započne najveću kampanju ponovnog naoružavanja od Hladnog rata. "Špijunske službe država članica EU znaju puno. Komisija zna puno. Trebamo bolji način da sve to objedinimo i budemo učinkoviti i korisni partnerima. U obavještajnim službama morate nešto dati da biste nešto dobili", poručio je jedan od sugovrnika.

Taj potez nailazi na protivljenje visokih dužnosnika diplomatske službe EU-a, koja nadzire Obavještajni i situacijski centar bloka , koji se boje da će to duplicirati ulogu jedinice i ugroziti njezinu budućnost, dodali su izvori. Plan nije formalno priopćen svim 27 državama članicama EU-a, ali tijelo ima za cilj dovođenje dužnosnika iz nacionalnih obavještajnih agencija na premještaj. Glasnogovornik komisije rekao je za FT da "ispituje kako ojačati svoje sigurnosne i obavještajne sposobnosti. Kao dio ovog pristupa, razmatra se stvaranje namjenske ćelije unutar glavnog tajništva". "Koncept se razvija i rasprave su u tijeku. Nije određen konkretan vremenski okvir", rekli su, dodajući da bi se "nadovezivao na postojeću stručnost unutar komisije i... blisko surađivao s odgovarajućim službama EEAS-a (Europske službe za vanjsko djelovanje)".

Razmjena obavještajnih podataka dugo je bila osjetljiva tema za zemlje članice EU. Velike države poput Francuske, s opsežnim špijunskim mogućnostima, bile su oprezne u pogledu dijeljenja osjetljivih informacija s partnerima. Očekuje se da će se glavni gradovi EU-a oduprijeti potezima komisije da stvori nove obavještajne ovlasti za Bruxelles, rekla su dva izvora. No, dodali su da već dugo postoji zabrinutost zbog učinkovitosti Intcena, posebno dok Europa reagira na hibridni rat Rusije . "Komisija neće početi slati agente na teren", rekao je drugi izvor.

Trumpovi prijedlozi da bi SAD mogao smanjiti svoju podršku Europi i njegova privremena obustava obavještajne podrške Ukrajini ovog proljeća istaknuli su ovisnost kontinenta o Washingtonu za određene sposobnosti.

Nova jedinica uslijedila je nakon odluke von der Leyen da osnuje poseban „sigurnosni kolegij“ za svoje povjerenike koji će biti informirani o sigurnosnim i obavještajnim pitanjima. Razmjena obavještajnih podataka EU-a datira još od terorističkih napada na SAD 11. rujna 2001., što je potaknulo obavještajne agencije Francuske, Njemačke, Italije, Nizozemske, Španjolske, Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva da počnu objedinjavati povjerljive sigurnosne procjene.