FOTO Kupio sladoled pa se iznenadio kakav je otisak pronašao: 'Tko se ovdje zabavljao?'

Ponekad doista nema ništa bolje od opuštanja i uživanja u svojem omiljenom sladoledu, posebice na kraju napornog i teškog dana. Naime, u doba pandemije ne posjećujemo restorane i slastičarne, pa je užitak opuštanja još posebniji.

Ipak, jedan je muškarac ostao neugodno iznenađen nakon što je u kutiji sladoleda pronašao vrlo neobičan otisak. Fotografija koju je podijelio na Twitteru ubrzo je postala viralna na društvenim mrežama.

Calum MacDonald podijelio je fotografiju na kojoj se vidi otisak u obliku falusa u svom sladoledu na Twitteru te prikupio više od 900 lajkova.

Hi @Tesco - I’m not being funny but has someone has a fun time with my ice cream? I’ve just opened it... pic.twitter.com/CAeME3r4CU