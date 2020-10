Kako je to moguće? Djevojka objavila rođendansku fotografiju zbog koje internet vrišti od smijeha

Connie White se spremala za rođendansku proslavu i odlučila je objaviti selfie na Instagramu,, ali umrla je od srama kad su stigli prvi komentari.

Kad je shvatila što je na fotografiji slavljenica se šokirala. Na mjestu gdje završava lijepa crvena haljina mini dužine nekako se pojavio prilično velik dodatak u obliku - falusa.

Naime, kad se fotografija malo bolje pogleda, čini se kao da između nogu visi nešto poprilično velikih dimenzija, prenosi Daily Mail.

U strahu od neugodnih komentatora, Connie White (22), iz Falkirka u škotskoj pokrajini Stirlingshire, ubrzo je obrisala fotografiju sa svog Instagram profila, no kad je malo došla k sebi, svemu se dobro nasmijala i odlučila ipak objaviti na Twitteru.

cani believe a posted this on insta & someone commented abt how it looked like a had a dick inbetween my legs 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/OmnPocfeSt