Tajna doktrina izašla na vidjelo: raketni Kim priznao i šokirao svijet

Sjevernokorejski diktator Kim Jong-un hvalio je svoje vojnike koji su u ratu protiv Ukrajine raznijeli sami sebe kako ne bi dospjeli u ruke neprijatelju. Time je u govoru koji je održao u ponedjeljak zapravo priznao da sjevernokorejska vojska slijedi upravo taj plan – samoubojstvo detonacijom bombe kako vojnik ne bi dospio u zarobljeništvo. Kim je nazvao herojima one koji su se "bez oklijevanja odlučili za samouništenje, samoubilački napad kako bi obranili svoju čast".



Kim je svoje vojnike 2024. poslao u rusku regiju Kursk kako bi se borili protiv Ukrajine koja je zauzela dio ove oblasti. Južnokorejska vlada, za koju se smatra da ima najbolje podatke o sjevernokorejskoj politici, procjenjuje da je 15 tisuća vojnika iz te zatvorene diktature bilo poslano u rat, a da ih je dosad šest tisuća stradalo. Pjongjang i Moskva nisu potvrdili ove podatke. Rusija i Sjeverna Koreja potpisali su 2024. pakt o međusobnoj obrani u slučaju da budu napadnute. Osim slanja vojnika, Sjeverna Koreja obećala je slanje i tisuća radnika u Kursku oblast kako bi pomogli u obnovi ratom razrušenog teritorija. Najprije su i Sjeverna Koreja i Rusija demantirale da se sjevernokorejski vojnici bore u Rusiji, ali kasnije su priznali da je tomu zaista tako.