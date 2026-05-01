© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
RAT BEZ POVRATKA

Tajna doktrina izašla na vidjelo: raketni Kim priznao i šokirao svijet

Dino Brumec
01.05.2026.
u 13:00

Sjeverna Koreja slala je trupe u rusku regiju Kursk, a već se dugo pretpostavlja da su vojnici dobili ovu ekstremnu naredbu

Sjevernokorejski diktator Kim Jong-un hvalio je svoje vojnike koji su u ratu protiv Ukrajine raznijeli sami sebe kako ne bi dospjeli u ruke neprijatelju. Time je u govoru koji je održao u ponedjeljak zapravo priznao da sjevernokorejska vojska slijedi upravo taj plan – samoubojstvo detonacijom bombe kako vojnik ne bi dospio u zarobljeništvo. Kim je nazvao herojima one koji su se "bez oklijevanja odlučili za samouništenje, samoubilački napad kako bi obranili svoju čast".

Kim je svoje vojnike 2024. poslao u rusku regiju Kursk kako bi se borili protiv Ukrajine koja je zauzela dio ove oblasti. Južnokorejska vlada, za koju se smatra da ima najbolje podatke o sjevernokorejskoj politici, procjenjuje da je 15 tisuća vojnika iz te zatvorene diktature bilo poslano u rat, a da ih je dosad šest tisuća stradalo. Pjongjang i Moskva nisu potvrdili ove podatke. Rusija i Sjeverna Koreja potpisali su 2024. pakt o međusobnoj obrani u slučaju da budu napadnute. Osim slanja vojnika, Sjeverna Koreja obećala je slanje i tisuća radnika u Kursku oblast kako bi pomogli u obnovi ratom razrušenog teritorija. Najprije su i Sjeverna Koreja i Rusija demantirale da se sjevernokorejski vojnici bore u Rusiji, ali kasnije su priznali da je tomu zaista tako.

Kursk Ukrajina kim jong-un Sjeverna Koreja

