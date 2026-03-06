Naši Portali
PORUKA IZ SABORA

Oštra poruka iz Sabora: Hodžić poručio izraelskom veleposlaniku da ne određuje vanjsku politiku Hrvatske

Foto: Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Đurđa Beraković/Hina
06.03.2026.
u 14:00

"Diplomacija postoji kako bi gradila odnose i međusobno poštovanje, a ne kako bi pojedini veleposlanici javno sugerirali Hrvatskoj kakve odluke treba donositi", dodao je.

Armin Hodžić, zastupnik albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine, ocijenio je neprihvatljivim miješanjem u suverene odluke RH izjavu izraelskog veleposlanika Hini da bi Hrvatska trebala prekinuti diplomatske odnose s Iranom i zatvoriti iransku ambasadu.

"Izjava izraelskog veleposlanika da bi Hrvatska trebala prekinuti diplomatske odnose s Iranom i zatvoriti iransku ambasadu predstavlja ozbiljno i neprihvatljivo miješanje u suverene odluke Republike Hrvatske. Hrvatska nije država u kojoj će strane ambasade određivati vanjsku politiku, niti smo protektorat u kojem će diplomatska predstavništva držati političke lekcije našim institucijama", istaknuo je Hodžić u petak u priopćenju.

Naglasio je da o tome s kim će Hrvatska imati diplomatske odnose odlučuju hrvatska Vlada i Hrvatski sabor uz Predsjednika Republike u skladu sa Ustavom - i nitko drugi. "Diplomacija postoji kako bi gradila odnose i međusobno poštovanje, a ne kako bi pojedini veleposlanici javno sugerirali Hrvatskoj kakve odluke treba donositi", dodao je.

Ako već govorimo o tome gdje su granice prihvatljivog ponašanja u diplomaciji, onda je jasno, kazao je, da je njih prešla upravo ona ambasada koja pokušava određivati stavove Republike Hrvatske. Hodžić je napomenuo i da" to nije prvi put" jer je, kaže, isti ambasador koji bi diktirao vanjsku politiku RH i prilikom glasanja o priznanju Palestine bio u Hrvatskom saboru kako bi očito svojim prisustvom izvršio pritisak na zastupnike.

Dodao je da izraelski ambasador akreditiran u Hrvatskoj docira i Bosni i Hercegovini "očigledno osjećajući se slobodnim da određuje vanjskopolitičke prilike i stavove država cijele regije". Izraelski veleposlanik Gary Koren u intervjuu Hini u petak je pozvao Hrvatsku da prekine diplomatske odnose s Teheranom i provede sigurnosnu provjeru osoblja iranskog veleposlanstva u Zagrebu jer bi među njima moglo biti 'špijuna' Revolucionarne garde koja se u EU-u smatra terorističkom organizacijom. 

Ključne riječi
Hrvatska diplomacija Iran Izrael Hodžić

SI
siskic
14:12 06.03.2026.

diplomatske odnose treba prekinuti sa izraelom. to bi bila prava odluka.

