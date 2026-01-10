Već desetu godinu zaredom u Jastrebarskom je održan božićni poetsko-glazbeni program "Hote o ljudi sim", nazvan po drevnoj jaskanskoj božićnoj pjesmi. Program su i ove godine organizirali Ogranak Matice hrvatske u Jastrebarskom, Kazalište Škrabe i Župa svetog Nikole biskupa Jastrebarsko, a izveden je uoči blagdana Tri kralja, u ponedjeljak, 5. siječnja 2026. u župnoj crkvi. Unatoč snijegu koji je toga popodneva zabijelio cijeli jaskanski kraj, u crkvi se okupio velik broj gledatelja koji su uživali u spletu glazbe, poezije i božićnih narodnih običaja.

U glazbenom dijelu programa oduševili su Janko Franković (violončelo) i Pavle Franković (viola) kojima je to bio prvi nastup u Jastrebarskom. Marin Cvitanović se predstavio na trombonu uz pratnju Miheala Cvitanovića na električnim orguljama, ali i kao dirigent Gradskog pjevačkog društva "Javor". Naslovnu božićnu popevku "Hote o ljudi sim" izveli su Javoraši i ostali izvođači, uz pratnju maestra Josipa Cvitanovića na električnim orguljama i Ive Barač (ravnateljice Glazbene škole Jastrebarsko) na violini.

FOTO Jubilarni deseti 'Hote o ljudi sim' ispunio jaskansku crkvu glazbom, poezijom i tradicijom

Toplo su pozdravljeni članovi Kulturno-umjetničkog društva "Desinec" koji su nastupili u nošnjama desinečkog kraja, a između ostalog su izveli i "Desinečku himnu" koju su napisali članovi KUD-a Viktor Šimanović i Ivan Hlebić (voditelj tamburaške i pjevačke sekcije KUD-a). Među izvođačima nastupio je i osnivač društva Stjepan Puhar, voditeljica folklorne sekcije Jelena Režek, ali i predsjednica KUD-a, agilna Martina Županac. KUD Desinec nedavno je proslavio 20 godina djelovanja. Već su jednom nastupili na programu "Hote o ljudi sim" na samom početku njegovog održavanja pa je jubilarni deseti program bio prava prilika da naši dragi Desinčaki ponovno zapjevaju i zasviraju kod jaskanskog svetog Nikole.

Po prvi put je u jaskanskoj župnoj crkvi u poetskom dijelu programa nastupio dramski umjetnik Robert Kurbaša, uvijek rado viđen na programima jaskanske Matice. Kazalište Škrabe predstavili su mladi glumci i glumice Tia Tutić, Fran Valečić, Filip Grgas, Dorian Rodić, Jana Valečić, Mark Krcivoj i Maja Žalac. Prisutne je svojim nastupom na gajdama (slavonskim dudama) oduševio mladi glazbenik, etnolog, glumac Kazališta Škrabe Leon Vlašić.

Gradsko pjevačko društvo "Javor" slavi 150 godina postojanja, a pod ravnanjem maestra Marina Cvitanovića "Javor" je na ovom programu otpjevao dvije božićne pjesme. Izvedbom domoljubne pjesme "Gori nebo visoko" "Javor" je zaključio godinu obilježavanja 1100 godina Hrvatskog Kraljevstva.

Kroz program je vodila predsjednica jaskanske Matice i voditeljica Kazališta Klementina Škrabe, a scenarij je osmislio Nino Škrabe. Ton-majstor je bio Krunoslav Štimac Struja, majstori rasvjete Ivica i Krešimir Batušić, snimatelj i fotograf Martin Šeperić (Mat Photography), a tehničku podršku pružili su Leon Vlašić, Mark Krcivoj, Filip Grgas, Marijan Nikolić i Mladen Lovreček.

Na kraju programa prisutnima se obratio domaćin, novi jaskanski župnik Višeslav Foretić, koji je zajedno s novim jaskanskim kapelanom Kristijanom Kolonićem (zaslužnim i za lijepo blagdansko uređenje crkve) zahvalio svim izvođačima.

Posjetitelji su tijekom programa mogli saznali i zanimljivosti o jaskanskoj crkvi svetog Nikole koja se spominje već u povelji kralja Bele IV. sredinom 13. stoljeća. Glavni oltar svetog Nikole postavljen je 1913, a izrađen je po nacrtima glasovitog arhitekta i graditelja Hermana Bolléa. Bočni oltari svetog Roka i svetog Florijana izrađeni su 1922. u zagrebačkoj Obrtnoj školi po nacrtima arhitekta Stjepana Podhorskog. Nakon provedenih konzervatorsko-restauratorskih istraživanja tijekom 2019. i 2020, pod budnim okom pokojnog župnika Stjepana Rožankovića, u crkvi je neočekivano otkriven nepoznati prvi izvorni slikani sloj. Pregledom povijesnih zapisa i kanonskih vizitacija zaključeno da je crkvu

vjerojatno u drugoj polovici 18. stoljeća oslikao Anton Lerchinger, tada najpoznatiji majstor zidnog oslika u Sloveniji i Hrvatskoj. Po mišljenju nadležnih stručnjaka nakon predviđene restauracije zidnih freski jaskanska crkva svetog Nikole bit će jedna od najljepših i najvrednijih sakralnih građevina u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

Dragi uzvanik na ovoj priredbi bio je bivši predsjednik Matice hrvatske, ugledni kroatist i znanstvenik Stipe Botica sa suprugom Marijom. Među uzvanicima su bili i dugogodišnji potpredsjednik jaskanske Matice Želimir Hrković, predsjednik Udruge umirovljenika grada Jastrebarskog i Zajednice udruga umirovljenika Zagrebačke županije Stipe Bučar te donedavni gradski vijećnik Michael Sharp.

Na kraju su svi izvođači zajedno s oduševljenim posjetiteljima zapjevali hrvatsku božićnu himnu "Narodi nam se kralj nebeski", uz orguljašku pratnju Zrinke Cvitanović i violinsku pratnju Ive Barač, pod dirigentskom palicom maestra Josipa Cvitanovića.

Božićni poetsko-glazbeni program "Hote o ljudi sim" održan je uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Zagrebačke županije i Grada Jastrebarskog. Na medijskoj podršci organizatori zahvaljuju portalima Jaska Online i Jaska.hr te Hrvatskom katoličkom radiju. Na blagdan Isusova krštenja, u nedjelju, 11. siječnja 2026, deseti jubilarni program "Hote o ljudi sim" bit će u 15 sati emitiran na Radiju Jaska. Za montažu radijskog prijenosa zaslužan je Krešimir Karas, a program možete poslušati i OVDJE.