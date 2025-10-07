Naši Portali
Industrijska nesreća izazvala kaos

FOTO Izvanredna situacija u Njemačkoj: Otrovni plin prekrio gradove, građani pozvani da se zatvore

Warning: Gas cloud over Aschaffenburg
Foto: Ralf Hettler/DPA
VL
Autor
Maša Taušan;Ružica Aščić/hina
07.10.2025.
u 21:40

Stanovnici su dobili upute da pomognu djeci i ranjivim osobama, da prime ugrožene osobe i slijede objave policije i vatrogasaca.

Velika interventna operacija u tijeku je u njemačkom gradu Mainaschaffu nakon incidenta u industrijskom postrojenju koje je rezultiralo ispuštanjem plinskog oblaka, rekle su vlasti u utorak navečer.O blak je prešao i iznad obližnjeg grada Aschaffenburga, zbog čega su dužnosnici pozvali stanovnike da uđu u kuće i ondje ostanu.

Savezni ured za civilnu zaštitu rekao je da bi oblak mogao biti otrovan. Stanovnici su dobili upute da pomognu djeci i ranjivim osobama, da prime ugrožene osobe i slijede objave policije i vatrogasaca. Lokalne vlasti također su savjetovale da se prozori i vrata drže zatvorenima, a ventilacija i klimatski sustavi ugase.

Još uvijek je nepoznat uzrok incidenta u tvornici te njegov opseg. Mainaschaff i Aschaffenburg su susjedni gradovi odvojeni svega nekoliko kilometara, dok se veći grad Frankfurt nalazi sjeverozapadno. 

FOTO Opasni plin u Njemačkoj
