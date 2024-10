FOTO Izraelci tvrde da je ubijeni šef Hamasa ovo nosio u džepu: Šokirali se, u prvi tren nisu znali je li prava ili lažna

Izraelski mediji objavili su fotografije za koje tvrde da prikazuju putovnicu učitelja agencije UNRWA (Agencija Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama) pronađenu kod tijela vođe Hamasa Jahje Sinvara, nakon što je ubijen u sukobu s izraelskim snagama.

Fotografije, koje je objavio izraelski Channel 12, pokazuju dokument na ime Hani Zourob, učitelja koji je radio za UNRWA. Pored putovnice izraelska vojska (IDF) je, navodno, pronašla i druge predmete. Iako je Zourob, 40-godišnji učitelj, trenutno u Egiptu, okolnosti kako je njegov dokument dospio u ruke Sinvara ili njegovih pristaša i dalje su nejasne. Dodatno, dokument je istekao još 2017. godine, a The Telegraph nije mogao neovisno potvrditi mjesto gdje je pronađen. Zourob se preselio u Egipat u travnju, što otvara pitanja o tome kako je njegova stara putovnica navodno dospjela u ruke Sinvara ili njegove pratnje.

