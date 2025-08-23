FOTO Horvatinčić snimljen na zagrebačkoj špici: Prošetao je centrom grada

Tomislav Horvatinčić u subotu je snimljen kako šeta zagrebačkom špicom, samo mjesec dana nakon što je odlukom Županijskog suda u Puli pušten na uvjetni otpust. Horvatinčić je pravomoćno osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora zbog pomorske nesreće 16. kolovoza 2011. u kojoj je poginuo talijanski bračni par Francesco i Marinella Salpietro. Kaznu je služio u Kaznionici u Valturi, zatvoru otvorenog tipa, gdje je i ranije koristio pogodnosti boravka izvan kaznionice.

Ministarstvo pravosuđa i uprave potvrdilo je da je Županijski sud u Puli donio odluku o uvjetnom otpustu 18. srpnja. „Sud o uvjetnom otpustu odlučuje nakon održane sjednice vijeća sastavljenog od tri suca“, priopćili su. Samo nekoliko dana nakon izlaska na slobodu, Horvatinčić je viđen u restoranu uz plažu nedaleko Malog Stona, a sada i u središtu Zagreba.