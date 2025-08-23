Naši Portali
PUŠTEN NA UVJETNU SLOBODU

FOTO Horvatinčić snimljen na zagrebačkoj špici: Prošetao je centrom grada

Tomislav Horvatinčić na uvjetnoj slobodi šeta centrom Zagreba
Foto: Marko Seper/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
23.08.2025.
u 18:38

Samo nekoliko dana nakon izlaska na slobodu, Horvatinčić je viđen u restoranu uz plažu nedaleko Malog Stona, a sada i u središtu Zagreba.

Tomislav Horvatinčić u subotu je snimljen kako šeta zagrebačkom špicom, samo mjesec dana nakon što je odlukom Županijskog suda u Puli pušten na uvjetni otpust. Horvatinčić je pravomoćno osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora zbog pomorske nesreće 16. kolovoza 2011. u kojoj je poginuo talijanski bračni par Francesco i Marinella Salpietro. Kaznu je služio u Kaznionici u Valturi, zatvoru otvorenog tipa, gdje je i ranije koristio pogodnosti boravka izvan kaznionice.

Ministarstvo pravosuđa i uprave potvrdilo je da je Županijski sud u Puli donio odluku o uvjetnom otpustu 18. srpnja. „Sud o uvjetnom otpustu odlučuje nakon održane sjednice vijeća sastavljenog od tri suca“, priopćili su. Samo nekoliko dana nakon izlaska na slobodu, Horvatinčić je viđen u restoranu uz plažu nedaleko Malog Stona, a sada i u središtu Zagreba. 

Ključne riječi
Zagreb Tomislav Horvatinčić

Komentara 3

Pogledaj Sve
HO
homofobic
18:47 23.08.2025.

Stari lopov, kriminalni ubojica, kako se oporavio u Valturi vise mu ne trebaju stake za glumatati invalida! Izmet ljudski!

Avatar korisničko_ime
korisničko_ime
19:23 23.08.2025.

Čudotvorno je ozdravio. Može dalje Range Roverom divljat po cesti...

