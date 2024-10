FOTO Anušić u službenom posjetu SAD-u: Pohvalio se prvim letom u Black Hawku

KRITIZIRAO MILANOVIĆA

Anušić: Ni jedan hrvatski vojnik niti časnik neće odlaziti u Ukrajinu

Milanović je na washingtonskom summitu ove godine to trebao reći tamo, da Hrvatska to ne podupire, a ne složiti se tamo sa svime što je rečeno i onda doći u Hrvatsku reći 'ne, ja to neću potpisati', poručio je Anušić