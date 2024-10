VIDEO Amerikanci objavili nevjerojatnu snimku: Presreli su ruske avione, skoro je došlo do nesreće

Sjevernoameričko zapovjedništvo zračne i svemirske obrane (NORAD) objavilo je dramatičnu snimku koja prikazuje presretanje ruskih vojnih aviona od strane američkog lovca F-16C iz 18. Eskadrile za presretanje u blizini Aljaske. Na snimci se vidi trenutak u kojem ruski Su-35S Flanker izvodi manevr "zatvaranja puta" neposredno ispred američkog F-16, što je jedan od najdramatičnijih videa ovakvog bliskog susreta još od incidenta s američkim B-52 iznad Crnog mora prije nekoliko godina.

Video, koji je snimljen kamerom od 360 stupnjeva postavljenom u kokpitu F-16, prikazuje reakciju američkog pilota na iznenadni manevr Su-35, koji se približio na opasnu udaljenost. Takvi manevri nisu samo demonstracija snage već predstavljaju i potencijalnu opasnost za sve sudionike, jer mogu dovesti do ozbiljnih incidenata. Prema priopćenju NORAD-a izdanom 23. rujna, u presretanju su sudjelovala ukupno četiri ruska vojna aviona.

“On Sept 23, 2024, NORAD aircraft flew a safe and disciplined intercept of Russian Military Aircraft in the Alaska ADIZ. The conduct of one Russian Su-35 was unsafe, unprofessional, and endangered all – not what you’d see in a professional air force.” – Gen. Gregory Guillot pic.twitter.com/gXZj3Ndkag