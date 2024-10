Anušić: Ni jedan hrvatski vojnik niti časnik neće odlaziti u Ukrajinu

Predsjednik Zoran Milanović odbio je poslati pripadnike OSRH-a u misiju potpore Ukrajini, a ministar obrane Ivan Anušić tu je odluku nazvao pogrešnom. Anušić je, naime, kazao kako niti jedan hrvatski vojnik ili časnik neće ići u Ukrajinu te kako je Milanović trebao na summitu u Washingtonu reći da ne podržava aktivnost NSATU-a (NATO sigurnosna pomoć i obuka za Ukrajinu).

- Mi smo članica NATO-a, to su naši saveznici, to su ljudi kojima smo se željeli pridružiti i napokon smo u tom društvu najvećeg vojnog savezništva u svijetu i sada radimo nešto što je protivno onome što smo se dogovorili i što je, na kraju krajeva, i politika NATO-a. Prvo želim razjasniti jednu stvar. Ni jedan hrvatski vojnik niti časnik neće odlaziti u Ukrajinu niti će Hrvatska ratovati, niti će hrvatski vojnik ratovati u Ukrajini. To je spin koji se u ovom trenutku u Hrvatskoj ponavlja, ne samo od strane Milanovića, nego od strane nekih njegovih političkih saveznika, šireći na taj način paniku i dezinformirajući hrvatsku javnost. To je vrlo opasno i oni bi morali imati odgovornost za izgovorenu riječ, ali očigledno nemaju.

Ovo što se sada dogodilo, i dva časnika su pripremljena koji su trebali biti u Wiesbadenu u Njemačkoj u misiji potpore NATO saveznicima, je nešto što će ponovno ostaviti traga unutar NATO saveza kad govorimo o Hrvatskoj. Milanović je na washingtonskom summitu ove godine to trebao reći tamo, da Hrvatska to ne podupire, a ne složiti se tamo sa svime što je rečeno i onda doći u Hrvatsku reći 'ne, ja to neću potpisati'. Tamo je to trebao reći, pokazati hrabrost, pokazati obraz, pokazati što god on kako god to tumačio i reći 'ne, ne, vi niste svi u pravu, Hrvatska neće podržati NATO inicijativu, Hrvatska će podržati inicijative koje će ići na korist Rusiji, koje će ići na korist Srbiji, koje će ići na korist drugim zemljama kojima u ovom trenutku je NATO suprotstavljen' - rekao je Anušić.

Podsjetimo, iz Ureda predsjednika jučer je priopćeno: Vlada želi poslati pripadnike OSRH u misiju potpore Ukrajini, ali provedba takve odluke u nadležnosti je Predsjednika Republike kao Vrhovnog zapovjednika OSRH i on je u okviru svoje ustavne nadležnosti odlučio da neće dati prethodnu suglasnost na odluku o sudjelovanju pripadnika OSRH u takvoj misiji koja može potencijalno štetno djelovati na nacionalne interese Republike Hrvatske.