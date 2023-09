Fond Desa i Jerko Baković pomaže mladima: Zbog stipendije živimo život kakav smo sanjali

Djeco, učite, ali životna škola nije ništa manje vrijedna. Učite od života, oplemenjujte se, doživite stvari, nemojte bježati od svog okruženja – riječi su to Dese Baković, žene zbog čijeg je nesebičnog čina više desetaka djece uspjelo ostvariti svoje snove i krojiti budućnost prema vlastitim pravilima, neovisno o teškim životnim situacijama u kojima su se nalazili.

Njezina donacija, nastala nakon prodaje stana na Medveščaku, bila je kamen temeljac za Fond Desa i Jerko Baković, pokrenut 2018. u okviru Zaklade Solidarna. Namijenjen je stipendiranju djece i mladih koji možda ne bi imali priliku nastaviti putem željenog obrazovanja, a upravo su želja supružnika Baković i Desina nemogućnost da se školuje s obzirom na uvjete u kojima je odrastala bili iskra koja je pokrenula jedan od najvećih projekata Solidarne.

Budućnost u vlastitoj IT tvrtki

Ovogodišnje stipendije svečano su dodijeljene krajem prošlog tjedna. Da je potreba za stipendiranjem đaka, a ne samo studenata, itekako velika, svjedoči i činjenica da je kandidata, koje su prijavljivale škole, centri za socijalnu skrb, lokalne udruge te domovi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi bilo više od 170, a stipendista je moglo biti samo tridesetak. Jedna od njih je i Lana Herceg, djevojka iz Petrinje koja je u ponedjeljak zasjela u klupe prvog razreda zagrebačke Tehničke škole Ruđera Boškovića. Područje STEM-a, posebice IT sektor, njezina je strast, stoga je logičan izbor bio upisati smjer tehničara za računalstvo.

– Volim programiranje i robotiku, to su nekako područja u kojima se pronalazim, a istina je i da je popularno na tržištu rada. Zanima me i web dizajn, a idealno bi bilo kada bih to mogla spojiti i s ljubavi prema gamingu pa se jednoga dana zaposliti, primjerice, u Riotu – govori nam Lana pa dodaje kako je spremna na to da je u novoj školskoj godini očekuje puno učenja, ali i novih prijateljstava s obzirom na to da se seli u metropolu. Na njenu će smjeru, govori, od 27 đaka biti samo pet djevojaka, ali straha da neće opstati u i dalje dominantno muškom svijetu nema jer jedino što treba, dodaje, jest zasukati rukave i pokazati sve što znaš i možeš. A nakon mature, idealan nastavak obrazovanja bio bi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, kaže Lana.

– Stipendija mi daje golemu podršku i dobra je motivacija da nastavim postizati uspjehe u školi, a ako se pruži prilika, voljela bih se svojim zalaganjem jednog dana otisnuti i u inozemstvo – iskreno će Lana. A njezin vršnjak Demian Čučuk također je strastveni ljubitelj IT-a, ali on je za srednjoškolsko obrazovanje izabrao Križevce, gdje će se brusiti u polju informatike i strojarstva.

– Još od malih nogu zanimam se za računala, a okušao sam se i na različitim natjecanjima, što mi je dalo velik vjetar u leđa da stvarno mogu uspjeti u tom području – govori Demian. Velika želja mu je jednog dana pokrenuti vlastitu IT tvrtku ili se okušati u velikim softverskim divovima, gdje bi, dodaje, htio pokazati koliko je zagrizao za to područje.

Iduća stepenica je studij glume

Jedna od onih koja je na svojoj koži osjetila vrijednost potpore koju su kao svoju baštinu đacima ostavili supružnici Baković bivša je stipendistica Severina Lajtman, studentica Filozofskog fakulteta. – Stipendija me dovela do životnih prekretnica o kojima nisam mogla ni sanjati. Uspjela sam završiti Privatnu umjetničku gimnaziju u Zagrebu, a s obzirom na to da sam cijeli život okružena glazbom i živim za ples i scenski pokret, to je bila moja velika želja. Trenutačno studiram jezike, ukrajinski i rumunjski, a plan je upisati Akademiju dramske umjetnosti – iskrena je Severina, iz prve generacije Solidarninih stipendista.

Upoznavati nove klince koji će imati isti poticaj kao što ga je i sama imala doista je nevjerojatno, govori Severina, jer i kroz njih osjeća svu snagu i veličinu svog uspjeha. – Još ne planiram stati jer gluma je ostala moja neostvarena ambicija. Neizmjerno sam zahvalna što sam imala takvu podršku, što materijalnu, što psihološku, zbog koje sada živim stvarnost kakvu želim i borim se da se, na kraju, i ostvarim u dramskoj umjetnosti, a sigurna sam da će tako razmišljati i aktualni stipendisti, neovisno o području interesa – zaključuje Severina.

