KONTROVERZNI BIVŠI PREMIJER

Blair se vraća na scenu kao guverner Gaze

Autor
Ivica Beti
01.10.2025.
u 17:48

Predsjednik Trump je predstavio smion i inteligentan plan koji može okončati rat i donijeti trenutno olakšanje Gazi, tvrdi kontroverzni 72-godišnji bivši britanski premijer

Zašto baš Sir Tony Blair? Zapitali su se to mnogi, pogotovo Palestinci, nakon što je Bijela kuća objavila plan o okončanju rata u Gazi koji je predložio Donald Trump. Jedna od točaka govori o privremenoj prijelaznoj upravi tehnokratskog, apolitičkog palestinskog odbora, odgovornog za svakodnevno vođenje javnih službi, u kojem bi trebali sjediti "kvalificirani Palestinci i međunarodni stručnjaci", uz nadzor novog međunarodnog prijelaznog tijela, Odbora za mir, kojem će predsjedavati Trump osobno, a jedan od članova bit će, ako se plan prihvati, i bivši britanski premijer Blair.

Ključne riječi
Palestina Izrael Tony Blair

