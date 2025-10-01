Blair se vraća na scenu kao guverner Gaze

Zašto baš Sir Tony Blair? Zapitali su se to mnogi, pogotovo Palestinci, nakon što je Bijela kuća objavila plan o okončanju rata u Gazi koji je predložio Donald Trump. Jedna od točaka govori o privremenoj prijelaznoj upravi tehnokratskog, apolitičkog palestinskog odbora, odgovornog za svakodnevno vođenje javnih službi, u kojem bi trebali sjediti "kvalificirani Palestinci i međunarodni stručnjaci", uz nadzor novog međunarodnog prijelaznog tijela, Odbora za mir, kojem će predsjedavati Trump osobno, a jedan od članova bit će, ako se plan prihvati, i bivši britanski premijer Blair.