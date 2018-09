Florence poharala Sjevernu i Južnu Karolinu: Veliki dijelovi zemlje bit će poplavljeni

Razina vode u poplavljenim dijelovima Sjeverne i Južne Karoline i dalje raste, prekinuta je opskrba električnom energijom, a osam je osoba poginulo u tropskoj oluji Florence, koja je u subotu skrenula prema unutrašnjosti zemlje.

Tropska oluja Florence postupno slabi, nakon što je u petak pogodila američku atlantsku obalu kao uragan. No, zbog njezina sporog kretanja kroz dvije države brzinom od samo tri kilometra na sat, očekuje se da će u idućim danima veliki dijelovi zemlje biti poplavljeni.

"U ovakvoj oluji pljuskovi su biblijskih razmjera, a razina vode na nekim mjestima prelazi pola metra", rekao je guverner Sjeverne Karoline Roy Cooper. U Sjevernoj Karolini već su pale rekordne količine kiše, a prema prognozama padat će još. Rijeke će i dalje rasti i kad kiša prestane padati, dodao je.

"Nakon uragana uslijedila je poplava", rekao je guverner Južne Karoline Henry McMaster.

Dok razina vode ubrzano raste, stanovnike koji su ostali na tim područjima izvlači se čamcima i helikoptera, dok su deseci tisuća utočište pronašli u skloništima. Mnoge ceste su zatvorene, a vlasti upozoravaju na opasnost od odrona, tornada i poplava koje ugrožavaju nasipe i mostove dok rijeke i potoci naglo bujaju.

WATCH: An unexpected sight just after Hurricane Florence made landfall near Wilmington, NC Friday morning. Dolphins were swimming in the rising water near the shore. pic.twitter.com/iTTMGYgyiS