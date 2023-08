Fizičar s Harvarda o fragmentima nađenima u oceanu: 'Stigli su izvan Sunčevog sustava'

Znanstvenici tvrde da su prvi put u povijesti otkrili materijal koji potječe izvan Sunčevog sustava. Fizičar s Harvarda, profesor Avi Loeb, rekao je da rana analiza metalnih fragmenata, koje je njegov tim izvukao iz Tihog oceana, sugerira da su došli iz međuzvjezdanog prostora.

Ostaci potječu iz objekta nalik meteoru koji se srušio uz obalu Papue Nove Gvineje 2014. godine, a profesor Loeb ne isključuje da bi to mogli biti fragmenti izvanzemaljske letjelice. Naime, tim je pronašao oko 700 sićušnih metalnih kuglica. Nalazi još ne daju odgovor jesu li sfere umjetnog ili prirodnog podrijetla, a profesor Loeb rekao je da je to sljedeće pitanje na koje njegovo istraživanje želi odgovoriti, navodi Daily Mail.

First ever alien object recovered on Earth: Harvard Avi Loeb says hundreds of tiny fragments they found at the bottom of the Pacific Ocean WERE from outside our solar system https://t.co/bvmu4MQgJv pic.twitter.com/nSCfIfaIn5