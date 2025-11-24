Naši Portali
Fanatici slijeva i zdesna uvjereni su da u trenutku, koji oni odrede, svi moramo misliti i osjećati isto

24.11.2025.

Bi li prosvjednice u Rijeci bile jednako miroljubive da ih je, umjesto desetak, bilo nekoliko stotina?

Nema s njima razgovora. Znamo mi tko su i kakvi su oni. Nas ne zanima što oni imaju reći jer mi itekako dobro znamo tko su, što su i kakvi su oni. Što god oni govorili, mi znamo što zapravo osjećaju, misle i rade te koji su im ciljevi, osobito oni tajni, o kojima ne govore. I povrh svega, mi znamo tko ih i zašto plaća. Ovako razmišljaju, kada i ako uopće sami razmišljaju, prosvjednici koji se uglavnom vrijeđaju kada ih se naziva “zabraniteljima”. Osobito se uvrijede oni slijeva kada ih se usporedi ili izjednači sa “zabraniteljima” kojima je srce desno.

MILJENKO JERGOVIĆ

Dubravko Črnjak, branitelj slabih i nemoćnih

Dudo se na svom se fejsbučištu krvavo duhovito i strasno izruguje onima koji svoj rat, stvarni ili imaginarni, svakodnevno naplaćuju, izruguje se domoljubnoj pozi koju Plenkovićev režim propisuje kao društveni i građanski imperativ, i na kraju nekih od svojih najgnjevnijih objava pozdravlja Hrvatsku sa: Smrt fašizmu - Domovini vjerni! Ako ste zaboravili, pozdrav Domovini vjerni! bio je službeni pozdrav Hrvatske vojske, kojeg se nastoji zaboraviti

