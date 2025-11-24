Fanatici slijeva i zdesna uvjereni su da u trenutku, koji oni odrede, svi moramo misliti i osjećati isto

Nema s njima razgovora. Znamo mi tko su i kakvi su oni. Nas ne zanima što oni imaju reći jer mi itekako dobro znamo tko su, što su i kakvi su oni. Što god oni govorili, mi znamo što zapravo osjećaju, misle i rade te koji su im ciljevi, osobito oni tajni, o kojima ne govore. I povrh svega, mi znamo tko ih i zašto plaća. Ovako razmišljaju, kada i ako uopće sami razmišljaju, prosvjednici koji se uglavnom vrijeđaju kada ih se naziva “zabraniteljima”. Osobito se uvrijede oni slijeva kada ih se usporedi ili izjednači sa “zabraniteljima” kojima je srce desno.