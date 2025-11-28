Evolucija podatkovnih centara i novo lice digitalne ekonomije

U svijetu ubrzane digitalne transformacije, podatkovni centri prolaze kroz svoju najdublju i najbržu evoluciju do sada. Od tradicionalnih server soba i kolokacijskih centara (objekti u kojima korisnici smještaju vlastitu IT opremu, ali koriste infrastrukturu treće strane – napajanje, hlađenje, sigurnost) do velikih hyperscale objekata (izuzetno veliki podatkovni centri globalnih tehnoloških kompanija, projektirani za masovnu obradu podataka), infrastruktura koja čini okosnicu digitalnog svijeta više se ne mjeri samo u kapacitetima, već u vrijednosti koju može generirati. Danas ih sve češće nazivamo AI tvornicama – novom paradigmom u kojoj podatkovni centri postaju mjesta proizvodnje digitalne inteligencije.

„AI tvornica više nije metafora – to je realan, funkcionalan model podatkovnog centra koji ne služi samo pohrani i obradi podataka, već proizvodnji znanja, uvjeta za donošenje odluka u stvarnom vremenu i podršci autonomnim sustavima“, ističe Jelena Pejković, direktorica prodaje za sustave sigurne opskrbe električnom energijom u Schneider Electricu.

Što je zapravo AI tvornica?

Tradicionalni podatkovni centar, kako ga definira IBM, je fizički prostor u kojem se smješta i upravlja IT infrastrukturom za potrebe aplikacija i usluga. AI tvornica ide korak dalje: ona je potpuno posvećena životnom ciklusu AI sustava – od treniranja modela, preko njihova podešavanja i testiranja, do real-time inferencije (trenutna primjena naučenog AI modela – npr. prepoznavanje govora, lica ili rizika – bez kašnjenja).

Foto: Ustupljena fotografija

„Ključna razlika između klasičnog podatkovnog centra i AI tvornice leži u vrijednosnom ishodu. Dok centar pohranjuje podatke, AI tvornica ih pretvara u inteligentne uvide – konkretne i korisne informacije koje pomažu odlučivanju. Ona je motor autonomnih procesa, od industrijskih robota do prediktivne analitike u zdravstvu, financijama ili logistici“, dodaje Pejković.

Zašto je to važno za gospodarstvo i poduzeća?

Uvođenje AI tvornica ima snažan utjecaj na čitavo gospodarstvo – od makro razine pa do svakog pojedinog poduzeća. Za jednu banku, to znači bržu i sigurniju obradu transakcija, bolje upravljanje rizicima, automatsku procjenu kreditne sposobnosti i personalizaciju usluga. Za tvornicu koja prerađuje hranu, to znači mogućnost predikcije kvarova na linijama, optimizaciju potrošnje energije, praćenje kvalitete proizvoda u stvarnom vremenu i smanjenje otpada.

„AI tvornice omogućuju tvrtkama da se natječu na temelju znanja, brzine i uvida – a ne samo troška. U uvjetima visoke promjenjivosti i nepredvidivosti uvjeta na tržištu i u opskrbnim lancima, te nedostatku resursa (električne energije, računalne opreme, ljudski resursi, sirovine) to postaje temelj poslovne otpornosti“, ističe Pejković.

Računalna moć i energetski izazovi nove generacije

S naprednim AI modelima dolazi i potreba za nevjerojatnim računalnim kapacitetima. Nove generacije modela, poput onih za post-trening skaliranje (dodatna prilagodba već istreniranih AI modela za širu primjenu, više jezika ili kompleksnije zadatke) ili "long-thinking" sustava (AI koji ne reagira samo trenutno, već povezuje informacije kroz vrijeme i uči kontekst – poput naprednog strateškog razmišljanja), troše i do 100 puta više računalne snage od tradicionalnih inferencijskih sustava. To otvara pitanje – jesu li postojeći podatkovni centri spremni podržati tu razinu performansi?

„Većina starijih podatkovnih centara nije projektirana za AI opterećenja. Najnovije AI platforme zahtijevaju izuzetno gusto napajanje – i do 240 kW po IT ormaru – te sustave hlađenja koji mogu izdržati kontinuirani rad pod ekstremnim opterećenjima. To mijenja pristup planiranju infrastrukture u potpunosti“, pojašnjava Pejković.

AI tvornice mijenjaju pravila igre

AI tvornice označavaju promjenu paradigme: s infrastrukture koja podržava digitalne usluge, na infrastrukturu koja aktivno generira poslovnu vrijednost. Uz to, one su i važan alat za održivost jer omogućuju optimizaciju resursa, pametno upravljanje energijom i prediktivno održavanje.

„Umjetna inteligencija više nije ni luksuz ni budućnost – ona je sadašnjost. Iza svake uspješne AI aplikacije stoji jaka infrastruktura, a AI tvornice su njeno srce“, zaključuje Pejković.

Infrastruktura koja generira vrijednost

Kako potražnja za AI-om i analitikom eksponencijalno raste, raste i potreba za podatkovnim centrima nove generacije – AI tvornicama. Njihova sposobnost da se prilagođavaju, predviđaju i reagiraju u stvarnom vremenu čini ih neizostavnim dijelom svakog ozbiljnog poslovnog i tehnološkog ekosustava.

„AI tvornice nisu samo rezultat tehnološkog napretka – one su temelj digitalne otpornosti, sigurnosti i konkurentnosti. Ulaganje u njih ulaganje je u budućnost gospodarstva“, poručuje Jelena Pejković.