Evo zašto bogati ljudi postaju sebični: Psiholozi potvrdili da najbogatiji ljudi suosjećaju manje od prosječnog čovjeka

Od Charlesa Dickensa i njegovog Scroogea do gospodina Burnsa iz Simpsona, popularna kultura puna je prikaza pohlepnih i sebičnih bogatih ljudi. No psiholozi kažu da iza "Scrooge efekta" možda stoji više od nepravednog stereotipa. Istraživanja su pokazala da postoji jasna povezanost između veće bogatstva i neetičnog ponašanja, poput varanja i krađe. Bogatiji ljudi pokazuju jači egoistički fokus na vlastite interese i manje suosjećanja prema patnji drugih. Može se lako pretpostaviti da bogatstvo mijenja inače dobre ljude u sebične osobe. No prema dr. Steveu Tayloru, psihologu s Leeds Beckett Universityja, situacija je možda obrnuta. Dr. Taylor je za Daily Mail rekao: "U osnovi, želja za bogatstvom povezana je sa stanjem frustracije i nezadovoljstva. Sretni ljudi obično ne teže da postanu bogati". Iako se može činiti kao klišej, sve više istraživanja sugerira da što je netko bogatiji, to je vjerojatnije da će biti manje moralna osoba.

U jednoj studiji psiholozi s Berkeleyja, otkrili su da su pripadnici viših slojeva društva skloniji laganju tijekom pregovora, varanju kako bi osvojili nagradu i odobravanju neetičnog ponašanja na poslu. Isto istraživanje pokazalo je da je ovaj obrazac u velikoj mjeri posljedica povoljnijeg stava viših slojeva prema pohlepi. S druge strane, istraživanja pokazuju da osobe iz nižih socio-ekonomskih slojeva imaju više suosjećanja prema patnji drugih nego njihovi bogati vršnjaci, piše Daily Mail.

No nije samo društveni sloj taj koji može predvidjeti koliko će nečije ponašanje biti sebično. Studije su pokazale da vozači skupljih automobila rjeđe usporavaju za pješake ili puštaju druge vozače da se uključe u promet. Jedno istraživanje Sveučilišta u Nevadi pokazalo je da se vjerojatnost da će vozač usporiti za pješaka smanjuje za tri posto za svakih tisuću dolara vrijednosti automobila. Ovdje se javlja očito pitanje: čini li novac ljude sebičnima ili sebičnost vodi do bogatstva? Prema dr. Tayloru, odgovor je da iste osobine koje čine nekoga sebičnim također čine osobu sklonijom težnji za bogatstvom i njegovom stjecanju.

Te osobine čine skupinu ličnosti poznatu kao Mračna trojka (Dark Triad), koja uključuje psihopatiju, narcizam i makijavelizam. Istraživanja dosljedno pokazuju da se ljudi s ovim osobinama gravitiraju prema društvenim pozicijama moći i postaju bogatiji, ali studije također pokazuju da su manje sretni. "Neki ljudi doživljavaju stanje intenzivne psihološke odvojenosti. Njihove psihološke granice su toliko snažne da se osjećaju odvojeno od drugih ljudi i svijeta, bez empatije ili emocionalne povezanosti s drugima", kaže dr. Taylor

Dodaje da ovaj "nedostatak", uzrokovan osobnošću Mračne trojke, tjera neke ljude da pokušaju ispuniti prazninu kroz akumulaciju statusa i moći. Ovaj faktor možda objašnjava zašto je stopa kliničke psihopatije tri puta veća među upravnim odborima tvrtki nego u općoj populaciji. "Ljudi s narcističkim i psihopatskim osobinama intenzivno su privučeni bogatstvom. Druge ljude tretiraju kao objekte koji imaju vrijednost samo ako mogu zadovoljiti njihove želje. Pokušavaju nadoknaditi osjećaj nedostatka, pokušavaju dodati stvari sebi kako bi se osjećali potpunijima. Pokušavaju ispuniti unutarnju prazninu", navodi dr. Taylor.

Istovremeno, nedostatak empatije koji je uobičajen kod psihopata i narcisa olakšava postizanje uspjeha. Te osobine čine ljude bezobzirnijima i manje zabrinutima oko štete koju drugi ljudi pretrpe u procesu stjecanja bogatstva. Situaciju dodatno pogoršava činjenica da, prema studijama, novac vrlo malo doprinosi sreći nakon određenog praga. S druge strane, sretni, suosjećajni ljudi s bogatim psihološkim životom ne osjećaju potrebu za stjecanjem ogromnog bogatstva.

Također, ti ljudi nemaju nužan nedostatak empatije koji je potreban da bi postigli takav uspjeh. No to ne znači da su svi bogati ljudi "zli". Kako ističe dr. Taylor, neki postaju bogati jer imaju sjajnu ideju, izuzetne talente ili jednostavno naslijede bogatstvo bez da za to rade. Neki bogati ljudi, poput Billa Gatesa, čak daju velike dijelove svojih imanja u dobrotvorne svrhe, umjesto da ih gomilaju poput izmišljenog Ebenezera Scroogea.

Ako je dr. Taylor u pravu, ova teorija bi objasnila zašto bogatstvo negativno korelira s osobinama poput suosjećanja i empatije. Također bi objasnila zašto neki od najbogatijih ljudi na svijetu stalno teže još većem bogatstvu, umjesto da jednostavno uživaju u svojim ogromnim imanjima. Dr. Taylor zaključuje: "Povezanost je ključna za ljudsku dobrobit. Bez povezanosti, postoji stanje stalnog nezadovoljstva, bez obzira koliko ste bogati ili uspješni".