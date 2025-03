Pobačaj nazivao ubojstvom, papu imbecilom...:Ovaj predsjednik poklonio je Musku motornu pilu

Ekonomist i političar, poznat po svom ekscentričnom ponašanju i radikalnim idejama, preuzeo je dužnost predsjednika Argentine 10. prosinca 2023. godine. Politički uspon Javiera Gerarda Mileija, rođenog 22. listopada 1970. godine, obilježen je nizom neortodoksnih poteza, uključujući žestoke javne nastupe, provokativne izjave i obećanja o korjenitim ekonomskim reformama. Ova kombinacija populističke retorike i radikalnih ekonomskih prijedloga privukla je pažnju mnogih Argentinaca frustriranih dugogodišnjom ekonomskom krizom i političkom stagnacijom u zemlji. Međutim, Mileijev stil i stavovi nisu samo privlačili, već su i polarizirali javnost. Njegove kontroverzne izjave o različitim društvenim i političkim pitanjima, kao i njegov nekonvencionalni pristup vođenju kampanje - koji je uključivao mahanje motornom pilom na skupovima - učinili su ga jednom od najintrigantnijih, ali i najpolarizirajućih figura ne samo u Argentini, već i na globalnoj političkoj sceni.

Milei je diplomirao ekonomiju na Sveučilištu Belgrano, a kasnije je stekao magisterij i doktorat iz istog područja. Prije ulaska u politiku, radio je kao sveučilišni profesor, objavljujući desetke akademskih radova, te kao ekonomski analitičar u privatnom sektoru, uključujući i rad za milijardera Eduarda Eurnekiana. Njegovo zanimanje za ekonomiju potaknula je hiperinflacija koja je pogodila Argentinu krajem 1980-ih. Milei je postao poznat široj javnosti kao televizijski komentator, gdje je stekao reputaciju "El Loco" ("Luđaka") zbog svojih žestokih i često vulgarnih tirada protiv "političke kaste". Njegova popularnost rasla je na društvenim mrežama, posebno tijekom pandemije COVID-19 kada je kritizirao vladine mjere ograničenja.

Godine 2021. Milei je ušao u politiku, osnivajući koaliciju La Libertad Avanza ("Sloboda napreduje") i osvojivši mjesto u Zastupničkom domu argentinskog Kongresa. Njegova kampanja za predsjedničke izbore 2023. godine bila je obilježena obećanjima o radikalnoj transformaciji argentinskog gospodarstva, uključujući ukidanje središnje banke, zamjenu argentinskog pesosa američkim dolarom, drastično smanjenje javne potrošnje i privatizaciju državnih tvrtki. Na skupovima je Milei često mahao motornom pilom, što je postalo njegov prepoznatljiv simbol i metafora za njegove radikalne namjere. Ova teatralna gesta simbolizirala je njegovu odlučnost da "sasiječe" državni aparat, odnosno drastično smanji glomaznu birokraciju i javnu potrošnju. S motornom pilom u rukama, Milei je slao snažnu poruku o svojoj namjeri da bez milosti "poreže" sve što smatra suvišnim u državnoj strukturi. Ovaj nekonvencionalni pristup privukao je značajnu medijsku pozornost i rezonirao s biračima frustriranim tradicionalnom politikom, istovremeno šokirajući njegove protivnike. Motorna pila postala je simbol njegove kampanje, utjelovljujući njegov agresivan pristup reformama i obećanje radikalnog restrukturiranja argentinske vlade. Njegov slogan "Viva la libertad, carajo!" ("Živjela sloboda, dovraga!") postao je prepoznatljiv poklič njegovih pristaša.

Nakon preuzimanja dužnosti, Milei je započeo s provedbom svog programa "šok terapije", zamrzavajući projekte javnih radova, devalvirajući peso za više od 50% i najavljujući otpuštanje više od 70.000 državnih službenika. Njegove mjere štednje izazvale su masovne prosvjede diljem Argentine. Tisuće građana izašlo je na ulice, izražavajući svoje nezadovoljstvo drastičnim rezovima u javnoj potrošnji i deregulacijom tržišta. Prosvjednici su nosili transparente s porukama protiv "šok terapije" i zahtijevali zaštitu socijalnih programa. Sindikati su organizirali štrajkove u ključnim sektorima, poput transporta i javnih službi, paralizirajući dijelove zemlje. Kritičari tvrde da predsjednikove reforme neproporcionalno pogađaju srednju i radničku klasu, dok zagovornici ističu nužnost bolnih mjera za dugoročni oporavak gospodarstva. Sukobi između prosvjednika i policije dodatno su zaoštrili političku klimu, stavljajući njegovu administraciju pod značajan pritisak.

Javier Milei postao je poznat po svojim kontroverznim stavovima o nizu društvenih i političkih pitanja, što je izazvalo burne reakcije u argentinskoj javnosti, ali i šire. Njegovi stavovi o pobačaju posebno su izazvali snažne podjele u društvu. Milei se oštro protivi legalizaciji pobačaja, nazivajući ga "ubojstvom" i zagovarajući strože zakonske mjere. Njegova je stranka predložila nacrt zakona koji bi ponovno kriminalizirao pobačaj, predviđajući zatvorske kazne za liječnike koji ga izvode i žene koje mu se podvrgnu. Mileijev odnos prema papi Franji također je bio predmet značajne medijske pažnje. Tijekom svoje predizborne kampanje, Milei je koristio oštre riječi kritizirajući papu, nazivajući ga "imbecilom" i "prljavim ljevičarom". Međutim, nakon pobjede na izborima, došlo je do određenog zatopljenja odnosa. Milei je posjetio papu u Rimu, donijevši mu tradicionalne argentinske kolačiće alfajores kao znak pomirenja. Još jedan kontroverzni prijedlog koji je izazvao zabrinutost javnosti je Mileijev stav o legalizaciji prodaje ljudskih organa. On je sugerirao da bi "tržišni mehanizmi" mogli riješiti problem nedostatka donora organa, nazivajući to "još jednim tržištem" koje bi trebalo biti slobodno od državne regulacije. Ovaj prijedlog naišao je na oštre kritike medicinskih stručnjaka i etičara.

Milei je poznat i po svojim radikalnim izjavama o ulozi države i društvenim pitanjima. Jedna od njegovih najpoznatijih izjava glasi: "Ja ne dolazim voditi janjce, ja sam došao probuditi lavove!" Ovom metaforom Milei želi naglasiti svoj cilj da potakne Argentince na aktivno sudjelovanje u promjeni društva. Za koncept socijalne pravde, koji mnogi smatraju temeljnim načelom moderne demokracije, Milei tvrdi da je "aberacija" i "krađa", sugerirajući da takve politike narušavaju osobne slobode i ekonomsku učinkovitost. Milei je također poznat po svom stavu prema oporezivanju, koji sažima u izjavi: "Porez je nasilna pljačka." Ovom izjavom on izražava svoje uvjerenje da država neopravdano oduzima novac građanima kroz poreze, umjesto da dopusti pojedincima da sami odlučuju kako će trošiti svoj novac.

Predsjednik Argentine aktivno održava kontakt s istaknutim političarima sličnih uvjerenja. Među njima se posebno ističu Donald Trump, čiji je poznati slogan "Make America Great Again" Milei adaptirao u "Make Argentina Great Again", te bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro. Posebno zanimljiv aspekt Mileijeve međunarodne aktivnosti je njegov odnos s Elonom Muskom, kojeg argentinski predsjednik smatra ne samo poslovnim genijem, već i ideološkim saveznikom. Njihov odnos kulminirao je tijekom Mileijevog posjeta Sjedinjenim Američkim Državama, kada je argentinski predsjednik Musku uručio neobičan, ali simboličan poklon - ručno izrađenu motornu pilu s ugraviranim sloganom "Viva la libertad, carajo!" Musk je na ovaj dar reagirao s oduševljenjem, podižući motornu pilu u zrak i nazivajući je "pilom za birokraciju".