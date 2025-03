VIDEO Musk u problemima: Raketa mu se razletjela, obustavljeni letovi, pokrenuta i istraga

Elon Musk već je drugi put doživio neuspjeh u svom programu raketa za Mars. Naime, njegova letjelica Starship tvrtke SpaceX eksplodirala je u četvrtak, nekoliko minuta nakon polijetanja iz Teksasa. Utvrđeno je da su joj motori bili isključeni, a ona se počela rotirati. SpaceX je sve emitirao uživo pa potvrdio da je izgubio kontakt s letjelicom.

- Nažalost, ovo nam se dogodilo i prošli put, pa sada barem imamo nešto iskustva - rekao je Dan Huot, glasnogovornik SpaceX-a, tijekom prijenosa nakon toga prijenos je prekinut, a informacija o tome gdje su pale krhotine nije bilo.

Srećom, raketa nije prevozila astronaute.

Just saw Starship 8 blow up from our flight @elonmusk @SpaceX pic.twitter.com/RyDzUtXzpo