Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
AKO IDETE NA PUT PAZITE

Što se smije prenijeti preko granice iz BiH u Hrvatsku? Donosimo popis na što sve morate paziti

Mjere sigurnosti na GP Bajakovo zbog epidemije koronavirusa
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
25.10.2025.
u 07:53

Carinska služba propisuje jasne uvjete za unos robe u osobnoj prtljazi, uključujući hranu, alkohol, duhanske proizvode i lijekove

Putujete li iz zemalja izvan Europske unije, poput Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore..., važno je poznavati pravila na carini kako biste izbjegli neugodnosti na granici. Carinska služba propisuje jasne uvjete za unos robe u osobnoj prtljazi, uključujući hranu, alkohol, duhanske proizvode i lijekove. Naime, proizvodi životinjskog podrijetla, poput domaćeg sira ili slanine, iz trećih zemalja uglavnom su zabranjeni. Meso, mlijeko i mliječni proizvodi ne smiju se unijeti u Hrvatsku, osim u iznimnim slučajevima. Dopušteno je ponijeti do 2 kg po osobi proizvoda poput meda, jaja, proizvoda od jaja, mlijeka u prahu ili hrane za kućne ljubimce, pod uvjetom da su namijenjeni osobnoj potrošnji. Kruh, kolači, slastice i termički obrađeni proizvodi od jaja mogu se unijeti bez ograničenja. Ako količine premašuju dopuštene granice ili roba ne ispunjava uvjete, podliježe veterinarskom pregledu na graničnim postajama poput Bajakova, Stare Gradiške ili Zračne luke Zagreb. Za takve pošiljke potreban je veterinarski certifikat, a nesukladna roba bit će oduzeta i uništena, a ako ne prijavite robu možete dobiti i novčanu kaznu.  Ovo se odnosi na uvoz robe iz zemalja koje se nalaze izvan EU, s izuzetkom Švicarske, Islanda, Norveške, San Marina, Andore i Lihtenštajna. Dakle, za ova posljednje države vrijede ista pravila kao da prevozite robu unutar EU, a posebna pravila vrijede za Farske otoke i Grenland. 

Pravila za unos duhanskih proizvoda ovise o vrsti prijevoza:

- Zračni i pomorski promet: Putnici mogu unijeti 200 cigareta, 100 cigarillosa, 50 cigara ili 250 g duhana za pušenje.
- Cestovni i željeznički promet: Dozvoljeno je samo 40 cigareta, 20 cigarillosa, 10 cigara ili 50 g duhana za pušenje.
- Ostali duhanski proizvodi: Do 50 g grijanog duhanskog proizvoda, 10 ml e-tekućine ili 50 g novih duhanskih proizvoda. Ova oslobođenja ne vrijede za putnike mlađe od 17 godina.

Putnici iz trećih zemalja smiju unijeti:

- 16 litara pive,
- 4 litre vina,
- 1 litru pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. (npr. rakija),
- 2 litre pića s udjelom alkohola do 22% vol..

Ova ograničenja vrijede za sve vrste prijevoza, a roba mora biti za osobnu potrošnju.

Ukupna vrijednost robe u osobnoj prtljazi ne smije premašiti:

- 430 EUR za putnike u zračnom i pomorskom prometu,
- 300 EUR za putnike u cestovnom ili željezničkom prometu,
- 150 EUR za putnike mlađe od 15 godina.

Ako pojedinačni predmet premašuje ove vrijednosti, ne može se podijeliti niti rasporediti na više osoba. Roba komercijalne naravi podliježe plaćanju carine, PDV-a i trošarina. Nadalje lijekove za osobnu upotrebu možete ponijeti u količini potrebnoj za maksimalno mjesec dana liječenja, uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju (npr. liječničku potvrdu). Za lijekove koji sadrže droge dopušteno je 5 dana uz dokumentaciju, odnosno 15 dana za zamjensku terapiju ili terapiju u terminalnoj fazi bolesti.  Unos gotovine u iznosu od 10.000 EUR ili više mora se prijaviti carinskoj službi putem obrasca, koji se može podnijeti elektronički ili na graničnom prijelazu.

Detalje možete pronaći OVDJE

Filmska akcija u Zagrebu: 'Bilo ih je više od 20, došli su sa svjetiljkama, okružili cijelu ulicu i pretraživali kuću po kuću'
Ključne riječi
Lijekovi cigarete hrana granica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja