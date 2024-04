Evo kako će raditi trgovine i šoping centri za Praznik rada

Naime, većina trgovina i trgovačkih centara neće raditi na Praznik rada, 1. svibnja. Tu srijedu neće raditi Lidl, Spar i Interspar te Kaufland. Konzum je na svojim stranicama također objavio poruku kupcima kako će na praznik raditi tek nekoliko poslovnica: "Dragi kupci, isplanirajte kupnju na vrijeme jer će pojedine naše prodavaonice u srijedu, 1.5.2024. raditi prema posebnom radnom vremenu. Radno vrijeme vaše najbliže Konzum prodavaonice koja će raditi u srijedu, 1.5.2024. pogledajte ovdje." Prilagođeno radno vrijeme imati će Plodine, čije radno vrijeme možete pogledati ovdje.

Radno vrijeme Studenca možete pogledati ovdje.

Radno vrijeme Bipe možete pogledati ovdje.

Radno vrijeme Pevexa možete pogledati ovdje.

Bauhaus radno vrijeme provjerite ovdje.

U srijedu još neće raditi DM trgovine, Müller, Emmezeta, Ikea ni KTC koji je objavio kako je "jedini trgovački lanac koji od početka 2020. godine ne radi nedjeljom blagdanima i praznicima".

Osim trgovina, neće raditi ni većina šoping centara. Z Centar Zagreb je objavio da će "restorani, kafići, Hall of Game, Z House of Beauty, automat klub i Adventure Mini golf raditi prema redovnom radnom vremenu, CineStar po rasporedu prikazivanja filmova, MiniPolis od 10 do 20h, a trgovine i Chix Threading bar neće raditi'.

Neće raditi ni City Centar One Zagreb East, City Centar One Zagreb West, Arena Centar, Tower Centar Rijeka, Mall Osijek, Mall of Split, Lumini Varaždin, Pula City Mall, Galerija Poreč, Galerija Bakar i Supernova.

Radno vrijeme King Crossa Zagreb možete pogledati ovdje.

Radno vrijeme City Centra One Split možete pogledati ovdje.

Radno vrijeme Avenue Malla Zagreb možete pogledati ovdje.

Portanova Osijek radno vrijeme provjerite ovdje.

Joker Split radno vrijeme provjerite ovdje.

West Gate radno vrijeme provjerite ovdje.

