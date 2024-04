Istražili smo cijene: Koliko će četveročlana obitelj morati izdvojiti za apartman uz more u špici sezone?

Zapisivanje za godišnji odmor već je krenulo, a planovi za ljetovanje počeli su se stavljati u nekakve okvire. Međutim, po kojoj cijeni? Dok iznajmljivači najavljuju kako ove godine apartmani neće puno poskupjeti, mi smo odlučili istražiti što se ovog travnja nudi za četveročlanu obitelj koja poželi tjedan dana provesti u apartmanu na Jadranu.

Ključne informacije koje su bile važne za ovu pretragu su bile: apartman za četiri osobe, u špici turističke sezone od 20. do 27. srpnja. Lokacija nije bila važna, dokle god se radilo o apartmanu koji se nalazi u blizini plaže. A onda hladan tuš - ''Na temelju vaših filtara, 97% smještajnih objekata nije dostupno na našoj stranici'', pisalo je na stranici Bookinga. Ono što smo i uspjeli pronaći od povoljnijih opcija startalo je s ukupno 417 eura za šest noćenja, a vrlo brzo popelo se na 600, pa i 700 eura.

Daleko najjeftinija opcija u špici sezone za 417 eura odvest će vas u Zaton na jugu zemlje. Apartman koji se za te novce nudi udaljen je 700 metara od plaže, a u svojih 30 kvadrata ima jednu spavaću sobu, dnevni boravak, kuhinju i kupaonicu. Međutim, nije sasvim jasan raspored cijelog apartmana. U spavaćoj sobi nalazi se jedan bračni krevet, a nije poznato kako točno izgleda dnevni boravak u kojoj bi mogle biti smještene još dvije osobe. Uz to, nije ni jasno kako izgledaju kupaonica niti kuhinja, a na fotografijama se još može vidjeti prostor s drvenim stolom i klupama i kaminom.

Apartman koji će smjestiti četveročlanu obitelj na tjedan dana za 530 eura nalazi se na otoku Braču u mjestu Prigradica. Na stranici piše kako uglavnom nije raspoloživ, a to ni ne čudi s obzirom na to da je za tu cijenu apartman u 40 kvadrata nudi relativno prostrana spavaća soba, dnevni boravak, kuhinja i kupaonica te terasa s pogledom na more, udaljenim svega 500 metara od plaže. Ovaj apartman u spavaćoj sobi osim bračnog kreveta ima i jedan krevet za jednu osobu. S obzirom na to da se u dnevnom boravku nalazi jedan kauč, pretpostavlja se da bi tamo spavala četvrta osoba.

Pozitivna strana je što su svi apartmani većinom ocijenjeni visokim recenzijama, gdje pritom ispod ocjene 6 nije bilo kod nijednog apartmana. Ispod 600 eura našao se i jedan apartman u Donjem Karinu na zadarskom području. Cijena iznosi 596 eura, a ovaj apartman čak je nešto prostraniji sa svojih 55 metara kvadratnih, te također ima prekrasan pogled na more. U tim kvadratima jedna je spavaća soba s bračnim krevetom, kao i jedna prostorija koja se smatra dnevnim boravkom s blagavaonicom, a u kojem su dva odvojena kreveta.

Još jedan apartman nudi se na zadarskom području, i to u Kruševu, za ukupno 628 eura. Ovaj apartman od 40 kvadrata ide na dvije etaže, čak dvije spavaće sobe i također ima pogled na more. Uz to, samo 60 metara apartman je udaljen i od plaže. U ovom apartmanu u jednoj je spavaćoj sobi bračni krevet, dok se u drugoj, znatno manjoj, nalaze dva odvojena kreveta. Uz to, i kauč u dnevnom boravku može se prenamjeniti u bračni krevet, što je vidljivo na fotografijama, i tako dati dodatna mjesta za spavanje.

Za 665 eura za šest noćenja može se naći čak pet apartmana različitih lokacija i veličina. Onaj tko želi ipak u nešto veće mjesto može tako za te novce na tjedan dana otići u Vir - doduše u apartman od 35 kvadrata, no uz to se nudi i poveća terasa, tik uz plažu. Međutim, ta jedna spavaća soba dovoljno je prostrana da u njoj stanu i dvije osobe na bračni krevet, te još dvije osobe zbog kreveta na kat, no čini se kako apartman nema dnevni boravak.

Nešto veći apartman od 48 kvadrata može se naći pak u Posedarju, a za 665 eura onaj tko poželi nešto južnije može i do Kaštel Štafilića u apartman u kamenoj kući. Do 700 eura može se naći još četiri apartmana koji su tik uz more - u Brodarici, Dračama, Betini te u Trpnju. Međutim, oni nešto izbirljiviji morat će nešto dublje posegnuti u džep jer se puno veća ponuda može naći ako se za tjedan dana izdvoji iznos od minimalne mjesečne plaće.

Izrazito pristupačnih cijena ponegdje se u kolovozu našlo i prošle godine. Kako smo tada pisali, šest-sedam noćenja u kolovozu u Makarskoj ili na Lastovu za 360 eura, na Pagu za 350, u Omišu za 320, u Selinama kod Starigrada za 300 eura, na Braču za 299, a na Hvaru za pomalo nevjerojatnih 250 eura vrtjelo se u oglasima, a i neki iznajmljivači se slažu da su cijene jednostavno bile - prenapumpane.

– Previše je pretjerivanja. Neki domaćini u privatnom smještaju ili restorani uistinu jesu napumpali cijene preko svake mjere, ali neki su uistinu minimalno korigirali cijene i u prosjeku je to sve skupa još uvijek korektno – smatra vlasnica apartmana Šešo na Pagu, u kojem je noćenje za dvoje do 1. srpnja bilo 35 eura, potom 50, a u špici nije prešlo 65 eura.

