Umirovljenici u Europi ne mogu živjeti od mirovine: Iznenadit će vas na kojem mjestu je Njemačka

Sve veći broj umirovljenika u Europi ne može pokriti osnovne životne troškove ako se oslanja isključivo na državne mirovine, pokazuje nova analiza DataPulse Researcha o kojoj pišu njemački mediji. Iako su desetljećima uplaćivali u sustav, mnogi se u starosti suočavaju s ozbiljnim financijskim poteškoćama, piše Fenix-magazin .

Prema toj analizi, samo četiri od 27 promatranih zemalja imaju mirovine koje u potpunosti pokrivaju troškove života. Njemačka, jedna od najjačih europskih ekonomija, nalazi se tek na 20. mjestu. Prosječna godišnja mirovina ondje iznosi oko 19.138 eura, dok se troškovi života kreću između 24.000 i 29.000 eura, što stvara značajan manjak.

Situacija je dodatno otežana rastom troškova stanovanja. Oko 60 posto njemačkih umirovljenika živi u najmu, pa ih rast cijena najamnina posebno pogađa. Ako najamnine rastu brže od inflacije, kupovna moć dodatno pada, čak i kada se mirovine nominalno povećavaju.

S druge strane, u Rumunjskoj, Češkoj, Poljskoj i Španjolskoj državne mirovine uspijevaju pokriti troškove života, dok su u Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj i Norveškoj razlike među najvećima pa umirovljenici velik dio troškova moraju podmirivati iz drugih izvora. Analiza pokazuje i da visina mirovine sama po sebi ne znači mnogo bez konteksta troškova života. Primjer Luksemburga to jasno ilustrira – iako ima najviše mirovine u Europi, visoki životni troškovi stavljaju umirovljenike u nepovoljan položaj. Slično vrijedi i za druge zemlje, gdje bruto iznosi često ne odražavaju stvarnu kupovnu moć nakon poreza i doprinosa.

U Njemačkoj će mirovine od srpnja porasti za 4,24 posto, što je više nego što se ranije očekivalo. Savezna ministrica rada Bärbel Bas poručila je kako "dostojne mirovine nisu luksuz, već pitanje pravednosti za ljude koji su cijeli život radili". Ipak, ostaje otvoreno pitanje hoće li takvo povećanje biti dovoljno da se smanji jaz između mirovina i stvarnih troškova života.