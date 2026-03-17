Odzvonilo iznajmljivanju 'rupa': Nijemci donose novi zakon, kazne su drakonske

Njemačka priprema novi zakon kojim želi stati na kraj izrabljivanju socijalno ugroženih građana kroz sumnjive modele iznajmljivanja stanova. Cilj mjera je spriječiti situacije u kojima stanodavci, često ujedno i poslodavci, iznajmljuju nekretnine u lošim uvjetima po ekstremno visokim cijenama, piše Fenix-magazin ..

Kako je pojašnjeno, riječ je o praksi u kojoj se ljude u teškoj životnoj situaciji smješta u neadekvatne stanove, uz najamnine koje dosežu i do 2.000 eura mjesečno. Takvi slučajevi zabilježeni su u više gradova, među kojima su Duisburg, Gelsenkirchen, Hagen, Herne, Velbert i Krefeld, dok se kao jedan od najpoznatijih primjera navodi Europahaus u Oberhausenu.

Novi zakon predviđa uvođenje certifikata „Pošten smještaj“, što znači da će gradovi moći obvezno registrirati stanove. Bez oznake „Faire Unterkunft“ na ulazu, stanovi se neće smjeti koristiti za stanovanje, a kvalitetu smještaja provjeravat će inspekcija. Za kršenje propisa predviđene su kazne do 500.000 eura. U težim slučajevima država bi mogla i preuzeti upravljanje nekretninom, a kao krajnja mjera predviđena je i eksproprijacija, odnosno oduzimanje vlasništva.

Zakon donosi i promjene u kratkoročnom najmu – stanovi će se bez posebne dozvole moći iznajmljivati turistima najviše 56 noći godišnje, umjesto dosadašnjih 90. Poseban problem predstavlja činjenica da država trenutačno kroz socijalne naknade često plaća najamnine i za takve stanove, čime se, kako ističu nadležni, neizravno potiču sporni poslovni modeli. Zato se planira izmjena pravila kako bi se takva plaćanja mogla obustaviti, ali bez ugrožavanja stanara.

Prijedlog zakona trenutačno je u fazi savjetovanja, a udruge imaju rok do sredine travnja za očitovanje. Očekuje se da bi zakon mogao stupiti na snagu na jesen 2026. godine.