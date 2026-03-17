Zelenski i Netanyahu spremaju veliku suradnju: 'Imam ono što njemu treba'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je mogućnost razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, nakon što je Netanyahu navodno ovih dana zatražio pregovore sa Zelenskim. Prema izraelskim medijima, Netanyahu je zainteresiran za ukrajinske dronove presretače, koji su se pokazali najpristupačnijima i najučinkovitijima protiv iranskih dronova. Isti mediji izvijestili su da je ukrajinski veleposlanik u Izraelu Yevgen Korniychuk potvrdio da je Kijev primio zahtjev i dodao da će se sastanak vjerojatno održati početkom sljedećeg tjedna. Zelenski je rekao da je spreman održati razgovore, ali nije precizirao kada bi se mogli održati. Međutim, nagovijestio je da će pomoć Kijeva biti predmet razmjene. "Netanyahu ima što meni treba, a ja imam što njemu treba. Dakle, spreman sam za ovaj dijalog", rekao je Zelenski. Iako Zelenski nije dao više detalja o tome što bi točno Ukrajina željela od Izraela, u zasebnoj izjavi je rekao da čak ni najsofisticiraniji sustav protuzračne obrane ne može biti toliko učinkovit protiv iranskih dronova. "Tisuće Patriot raketa ne mogu zaustaviti desetke tisuća iranskih Shaheda", rekao je Zelenski, dodajući da je jedan takav dron "četrdeset puta jeftiniji od jedne Patriot rakete", a kamoli od cijelog sustava.

"Ukrajina ima cijeli sustav protuzračne obrane, osim protubalističkih sposobnosti". Kijev je već poslao tri tima vojnih stručnjaka u Katar, Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju, rekao je Zelenski 10. ožujka. Također je potvrdio da je Ukrajina poslala tim stručnjaka i presretača dronova kako bi pomogli u obrani američkih baza u Jordanu na zahtjev Washingtona. Američki predsjednik Donald Trump negirao je da je zahtjev podnesen, rekavši da takva podrška nije potrebna. Trump je potom odvojeno izjavio: "Zelenski je zadnja osoba od koje nam treba pomoć". Zelenski i Netanyahu susreli su se samo jednom od početka ruske invazije na Ukrajinu početkom 2022., na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku u rujnu 2023, piše Euronews.

Ukrajinski predsjednik pokušavao je pregovarati s izraelskim premijerom o većoj podršci ukrajinskoj obrani i koordiniranijoj strategiji protiv iranskog oružja koje je prebačeno ruskim snagama koje se bore protiv Ukrajine. Nakon sastanka u New Yorku 2023., Zelenski je rekao da Ukrajina i Izrael dijele "zabrinutost zbog sve veće vojne suradnje između Rusije i Irana". U tadašnjoj izjavi Netanyahua stoji da će "Izrael nastaviti pomagati Ukrajini u humanitarnim pitanjima, uključujući rješavanje problema protupješačkih mina". Izrael nije uveo sankcije protiv Rusije kada je Kremlj započeo rat protiv Ukrajine, a održavao je i srdačne odnose s Moskvom.