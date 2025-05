Europski ministri dali ultimatum Putinu: Sat otkucava, ako se to ne dogodi, ništa od pregovora

Britanski ministar vanjskih poslova pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina da "shvati ozbiljno mir" u Ukrajini u ponedjeljak, dok je predsjedao ključnim razgovorima u Londonu koji podržavaju pozive za brzi prekid vatre. Ministri iz Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Španjolske i EU pridružili su se britanskom ministru vanjskih poslova Davidu Lammyju na sastanku tzv. grupe "Weimar+".

Sastanak je uslijedio nakon posjete lidera Francuske, Njemačke, Poljske i Velike Britanije Kijevu u subotu, gdje su pozvali na "potpun i trajni" prekid vatre od 30 dana počevši od ponedjeljka, kao uvjet za otvaranje izravnih pregovora. "Ovo je trenutak kada Vladimir Putin mora shvatiti ozbiljno mir u Europi, shvatiti ozbiljno prekid vatre i shvatiti ozbiljno pregovore", rekao je Lammy u ponedjeljak. Upozorio je da se europske zemlje moraju "pripremiti ako ovo nije trenutak ozbiljnosti od Putina i ako ne dobijemo taj mir".

Grupa "Weimar+" osnovana je u veljači kao odgovor na promjene američke politike prema ratu u Ukrajini i europskoj sigurnosti pod predsjednikom Donaldom Trumpom. Najviša diplomatkinja EU-a, Kaja Kallas, ponovila je pozive za prekid vatre u ponedjeljak. "Ne može biti pregovora pod vatrom ako nema prekida vatre", rekla je u Londonu, optužujući Rusiju da "igra igre". "Za mir je potrebno dvoje. Za rat je dovoljno samo jedno. A vidimo da Rusija očigledno želi rat", dodala je.

Putin je u nedjelju predložio izravne pregovore s Ukrajinom u Istanbulu 15. svibnja, ali nije odgovorio na europski poziv za 30-dnevni prekid vatre. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo je da je Rusija ispalila više od 100 dronova tijekom noći, unatoč pozivima za prekid vatre koji je trebao početi u ponedjeljak. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponudio je osobni susret s Putinom u Turskoj, ali nije rekao hoće li se sastati ako Rusija odbije europski prijedlog o prekidu vatre. Trump je rekao da su potrebni izravni pregovori kako bi se utvrdilo je li mir moguć.

Glasnogovornik njemačke vlade Stefan Kornelius upozorio je da "sat otkucava" za Rusiju da do kraja ponedjeljka pristane na bezuvjetni 30-dnevni prekid vatre u Ukrajini ili će suočiti s mogućim novim sankcijama. Ako Moskva ne prihvati zahtjev, "bit će pokrenute pripreme za nove sankcije", rekao je.

Razgovori će obuhvatiti "otpor ruskoj agresiji i jačanje europske sigurnosti", rekao je britanski Ured za vanjske poslove. Lammyju su se pridružili njegovi njemački, španjolski i poljski kolege, dok je Francusku predstavljao ministar za Europu Benjamin Haddad.

"Želimo mir. Želimo pregovore. Preduvjet za to je, naravno, ... imati primirje, bezuvjetno primirje u zraku, moru i na kopnu na 30 dana", rekao je Haddad, dodajući da će to "stvoriti prostor za pregovaranje". "Izazov s kojim se danas suočavamo nije samo o budućnosti Ukrajine – on je egzistencijalan za cijelu Europu", rekao je Lammy prije razgovora.

Europski lideri reagirali su skeptično na Putinov prijedlog za izravne pregovore u Istanbulu, dok je francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio da on samo pokušava "kupiti vrijeme". Kasnije u nedjelju ponovio je svoj stav, inzistirajući na "nužnosti prekida vatre" prije pregovora između Putina i Zelenskog. U telefonskom pozivu s Lammyjem u nedjelju, američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da Washingtonov "najveći prioritet ostaje okončanje borbi i neposredni prekid vatre", izjavila je glasnogovornica State Departmenta Tammy Bruce.

