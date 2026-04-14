JEDINO NE MOŽE GLASATI

Što će sve imati Hrvat koji ide u mađarski parlament? Plaća oko 4000 eura, stan...

Ivan Gugan, predstavnik hrvatske manjine u Mađarskom parlamentu
VL
Autor
Vecernji.hr
14.04.2026.
u 15:46

Govoreći o očekivanjima od nove vlasti, Ivan Gugan ističe kako zasad nema puno konkretnih informacija o manjinskoj politici, ali izražava oprezni optimizam

Ivan Gugan već 12 godina vodi Hrvatsku državnu samoupravu, najviše političko tijelo Hrvata u Mađarskoj, a u nedjelju je izabran u mađarski parlament. On će, kako je kazao za 24sata, imati pravo na ured, nekoliko zaposlenika, stan u Budimpešti, imunitet i diplomatsku putovnicu. Uz to, plaća će mu biti oko 4000 eura

Iako će imati prava kao i drugi zastupnici, neće imati pravo glasovanja. To je pojasnio jučer u razgovoru za Večernji list. – Predstavnici manjina imaju gotovo sva prava kao i zastupnici, osim prava glasovanja. Sudjelujemo u radu odbora, najčešće u Odboru za manjine, ali i u drugim tijelima, gdje možemo otvarati teme važne za naše zajednice, predlagati izmjene zakona i sudjelovati u raspravama – objašnjava. 

Govoreći o očekivanjima od nove vlasti, dodaje kako zasad nema puno konkretnih informacija o manjinskoj politici, ali izražava oprezni optimizam. – Nadam se nastavku dosadašnje prakse. Mađarska je u posljednjih petnaestak godina imala jednu od najrazvijenijih manjinskih politika u Europi – kaže. Cijeli intervju možete pročitati OVDJE.

Ivan Gugan, predstavnik hrvatske manjine u mađarskom parlamentu
Ivan Gugan, predstavnik hrvatske manjine u Mađarskom parlamentu
Mađarska Ivan Gugan

Komentara 1

DA
darko122
17:00 14.04.2026.

Prepisati mađarski zakon da manjinci ne mogu glasati,

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

