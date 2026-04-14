Što će sve imati Hrvat koji ide u mađarski parlament? Plaća oko 4000 eura, stan...

Ivan Gugan već 12 godina vodi Hrvatsku državnu samoupravu, najviše političko tijelo Hrvata u Mađarskoj, a u nedjelju je izabran u mađarski parlament. On će, kako je kazao za 24sata, imati pravo na ured, nekoliko zaposlenika, stan u Budimpešti, imunitet i diplomatsku putovnicu. Uz to, plaća će mu biti oko 4000 eura.

Iako će imati prava kao i drugi zastupnici, neće imati pravo glasovanja. To je pojasnio jučer u razgovoru za Večernji list. – Predstavnici manjina imaju gotovo sva prava kao i zastupnici, osim prava glasovanja. Sudjelujemo u radu odbora, najčešće u Odboru za manjine, ali i u drugim tijelima, gdje možemo otvarati teme važne za naše zajednice, predlagati izmjene zakona i sudjelovati u raspravama – objašnjava.

Govoreći o očekivanjima od nove vlasti, dodaje kako zasad nema puno konkretnih informacija o manjinskoj politici, ali izražava oprezni optimizam. – Nadam se nastavku dosadašnje prakse. Mađarska je u posljednjih petnaestak godina imala jednu od najrazvijenijih manjinskih politika u Europi – kaže.

