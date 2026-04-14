'Lovci na lubanje' uhitili neonacista Svena koji je postao žena da izbjegne zatvor

Pričao o njemačkom neonacistu/neonacistici Svenu (Svenji) Marli Liebichu pretvorila se u filmsku priču sa šokantnim obratom. Nakon uhićenja u Češkoj, njemački neonacist Marla Svenja Liebich (55) danas se nalazi u jednom od najstrožih muških zatvora u Europi – zloglasnom Boryju u Plzenu – gdje čeka odluku o izručenju Njemačkoj, koje odbija. Ironija sudbine teško može biti veća: kako bi izbjegao muški zatvor u Njemačkoj, promijenio je spol, a završio je u jednom od najgorih muških zatvora u Europi. Pritvoren je u najstrašnijem zatvoru u Češkoj: oko 1200 zatvorenika ovdje je zatvoreno iza sedam metara visokih zidova. Netflixova serija "Najstroži zatvori na svijetu" posvetila je cijelu epizodu paklenom zatvoru Bory.

Liebich je trebao započeti služenje kazne zbog ponovljenog poticanja mržnje, no nije se pojavio i mjesecima se skrivao. "Pozdrav iz Moskve s ljubavlju. James Bond", objavio/la je nakon bijega Liebich. Osam mjeseci kasnije, Liebich je uhićen 9. travnja u zapadnočeškom selu Krásná, gdje je bio u posjetu djevojci. Danas dijeli zatvorski prostor s ubojicama, dilerima droge i silovateljima.

"Osuđeni njemački desničarski ekstremist Liebich, uhićen u Češkoj, odbija izručenje Njemačkoj", potvrdio je viši javni tužitelj Dennis Cernota iz njemačkog Hallea za Bild. U bijegu je bio sve dok ga nije uhitila češka specijalna jedinica poznata kao "Lovci na lubanje". Sada češki sud odlučuje o izručenju, a trajanje postupka nije poznato.

Do početka 2025. bio je poznat kao Sven Liebich. Upravo tada iskoristio je novi njemački Zakon o samoodređenju, koji omogućuje promjenu spola i imena jednostavnom izjavom u matičnom uredu, bez sudskih postupaka. Time je postao Marla Svenja i trebao je služiti kaznu u ženskom zatvoru u Chemnitzu. No, neposredno prije odlaska – nestao je.

Zanimljivo je da je Svenja u doba kad je bila Sven izražavala antiqueer i transfobne stavove. Primjerice, homoseksualce je Liebich nazivao "parazitima društva". Zbog toga se i sumnja da je samo iskoristio novi zakon kako bi ga ismijao i promjenom imena i identiteta izbjegao zatvor. Liebich sada nosi ženske šešire i torbice, šminka se i nokte boji u crveno. Otkako je postao žena, nosi brkove.

Ipak, sve to nije spriječilo da Liebicha pozovu na služenje kazne, jer Svenja je ljetos na X-u objavila pismo suda za poziv u ženski zatvor u Chemnitzu pod naslovom "Sažetak za početak služenja kazne". Pismo uključuje pozdrav "Poštovana gđo. Liebich". Objava je ponovno pokrenula raspravu o Zakonu o samoodređenju. I to je povuklo niz pitanja koja nisu vezana za Liebichovo političko određenje i djelovanje, već za promišljanje o tome kamo zapravo spada osoba koja zakonskim putem, papirnato, promijeni spol. Bilo da se tušira ili vježba, u zatvoru bi se mogle pojaviti osjetljive situacije.

Kasnije je, nakon natpisa u medijima, Liebich dodatno zakomplicirao situaciju tvrdnjom da se više ne identificira niti kao žena, već kao nebinarna osoba. ”Zbog ove mržnje i hajke” više se ne osjeća ugodno kao žena. “Stvarno sumnjam u svoj rodni identitet; hajka me tjera da se osjećam ni kao potpuna žena ni kao muškarac, pa mora biti nešto drugo.”

Njegov slučaj izazvao je tada političke reakcije. "Slučaj Liebich pokazuje koliko se lako Zakon o samoodređenju može zloupotrijebiti za zavaravanje javnosti, pravosuđa i političara. Tko bi takvo što odobrio? Ja sigurno ne! Potrebna je rasprava o tome kako stati na kraj očitoj zlouporabi promjene spola", upozoravao je njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt. Cijelu priču dodatno je komentirala i književnica J.K. Rowling: "Poruka svim djevojkama: Vi ste kostim koji svaki muškarac može nositi. Nakon što ga odjene, može vam oduzeti prava".

Podsjetimo, Sven Liebich je 2023. osuđen na godinu i pol zatvora zbog poticanja mržnje, klevete i uvreda. Kao dugogodišnji akter krajnje desnice organizirao je prosvjede, širio rasističke i antisemitske poruke te vodio internetsku trgovinu s ekstremističkim sadržajem, uključujući predmete poput palica s natpisom “Deportation Helper” (Pomagač za deportacije).Godinama je na ulicama istočne Njemačke napadao “rodne gluposti” i “ljevičarsku ideologiju”, a homoseksualce nazivao "parazitima društva". Upravo zato mnogi vjeruju da je promjenu spola iskoristio kao provokaciju i pokušaj izigravanja sustava.

S naušnicama, ružem, torbicama i obojenim noktima – ali i brkovima – Liebich utjelovljuje jedan od najbizarnijih slučajeva suvremene Europe. Priča Svena (Marle Svenje) Liebich tako dobiva gotovo apsurdnu dimenziju: osoba koja je godinama širila mržnju i pokušala izbjeći muški zatvor u Njemačkoj promjenom identiteta, danas se nalazi u jednom od najstrožih muških zatvora u Europi. Umjesto planiranog smještaja u ženskoj kaznionici, završio je u okruženju koje je svim silama pokušavao izbjeći – čekajući odluku koja će odrediti njegov konačni povratak pred njemačko pravosuđe.