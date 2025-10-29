Europska zemlja izazvala čuđenje: Kažnjavat će brzo hodanje na pločniku

Glavni grad Slovačke postaje prva metropola u Europi koja će zakonom ograničiti brzinu kretanja na pločnicima - i to na svega 6 kilometara na sat. Nova mjera, koju je usvojio parlament, odnosi se na pješake, bicikliste, skejtere i korisnike električnih i običnih romobila, a na snagu će stupiti početkom iduće godine. Cilj nove regulative, tvrde gradske vlasti, jest povećanje sigurnosti na pločnicima, gdje je posljednjih godina sve češće dolazilo do sukoba i nesreća između pješaka i korisnika električnih romobila. U Bratislavi je broj romobila u prometu naglo porastao, a uz uske trotoare i nedostatak biciklističkih staza mnogi vozači prelaze upravo na pločnike. - Ovim ograničenjem želimo zaštititi pješake i smanjiti broj nesreća. Pločnici su prvenstveno namijenjeni ljudima koji hodaju – poručili su iz gradske uprave za slovačke medije.

Ipak, zakon izaziva podijeljene reakcije. Kritičari tvrde da je ograničenje teško provedivo i da u praksi može biti besmisleno. Ministarstvo unutarnjih poslova Slovačke smatra da bi bilo učinkovitije potpuno zabraniti vožnju električnih romobila po pločnicima, nego uvoditi ograničenje koje je gotovo jednako prosječnoj brzini hodanja. Prosječna brzina pješaka iznosi između 4 i 5 km/h, a tek brzi hod doseže oko 6,4 km/h. To znači da bi osobe koje žure na posao mogle, barem tehnički, prekršiti zakon. Iako se mnogi pitaju kako će policija mjeriti brzinu hoda, vlasti ostaju pri odluci. Još nije poznato hoće li se za nadzor koristiti kamere, radari ili će ograničenje imati više simboličan karakter. Nova pravila stupaju na snagu početkom sljedeće godine, prenosi Politico.