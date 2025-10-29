Naši Portali
NOVI ZAKON

Europska zemlja izazvala čuđenje: Kažnjavat će brzo hodanje na pločniku

Zagreb: U Ilici pješaci zbog izuzetih nogostupa moraju hodati po kolniku
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
29.10.2025.
u 22:29

Kritičari tvrde da je ograničenje teško provedivo i da u praksi može biti besmisleno. Ministarstvo unutarnjih poslova Slovačke smatra da bi bilo učinkovitije potpuno zabraniti vožnju električnih romobila po pločnicima, nego uvoditi ograničenje koje je gotovo jednako prosječnoj brzini hodanja. Prosječna brzina pješaka iznosi između 4 i 5 km/h, a tek brzi hod doseže oko 6,4 km/h.

Glavni grad Slovačke postaje prva metropola u Europi koja će zakonom ograničiti brzinu kretanja na pločnicima - i to na svega 6 kilometara na sat. Nova mjera, koju je usvojio parlament, odnosi se na pješake, bicikliste, skejtere i korisnike električnih i običnih romobila, a na snagu će stupiti početkom iduće godine. Cilj nove regulative, tvrde gradske vlasti, jest povećanje sigurnosti na pločnicima, gdje je posljednjih godina sve češće dolazilo do sukoba i nesreća između pješaka i korisnika električnih romobila. U Bratislavi je broj romobila u prometu naglo porastao, a uz uske trotoare i nedostatak biciklističkih staza mnogi vozači prelaze upravo na pločnike. - Ovim ograničenjem želimo zaštititi pješake i smanjiti broj nesreća. Pločnici su prvenstveno namijenjeni ljudima koji hodaju – poručili su iz gradske uprave za slovačke medije.

Ipak, zakon izaziva podijeljene reakcije. Kritičari tvrde da je ograničenje teško provedivo i da u praksi može biti besmisleno. Ministarstvo unutarnjih poslova Slovačke smatra da bi bilo učinkovitije potpuno zabraniti vožnju električnih romobila po pločnicima, nego uvoditi ograničenje koje je gotovo jednako prosječnoj brzini hodanja. Prosječna brzina pješaka iznosi između 4 i 5 km/h, a tek brzi hod doseže oko 6,4 km/h. To znači da bi osobe koje žure na posao mogle, barem tehnički, prekršiti zakon. Iako se mnogi pitaju kako će policija mjeriti brzinu hoda, vlasti ostaju pri odluci. Još nije poznato hoće li se za nadzor koristiti kamere, radari ili će ograničenje imati više simboličan karakter. Nova pravila stupaju na snagu početkom sljedeće godine, prenosi Politico.

FOTO Pogledajte dronove na zagrebačkim ulicama: Sve se snima
Zagreb: U Ilici pješaci zbog izuzetih nogostupa moraju hodati po kolniku
Avatar deziformer
deziformer
15:31 29.10.2025.

EU je postaje konclogor . Svakim danom sve više propisa . Sve neke zabrane i ograničenja . Totalno ukidanje slobode

