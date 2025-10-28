Naši Portali
MAJKA OSUMNJIČENA ZA ČEDOMORSTVO

Stravičan slučaj u Slovačkoj: Policija pronašla mrtvo novorođenče u perilici rublja

Vađenje krvi novorođenčetu iz pete
Kristina Stedul-Fabac/PIXSELL
28.10.2025.
28.10.2025.
u 15:51

Na saslušanju pred sudom, Thi M. je izjavila da nije znala da nosi dijete te da se porod dogodio iznenada. „Boljelo me strašno, padala sam, gubila svijest. Nisam više mogla razmišljati o djetetu. Žao mi je“, rekla je prema navodima slovačkih medija.

Slovačka svjedoči tragediji koja je potresla javnost. U četvrti Nové Mesto koja se nalazi u Bratislavi policija je pronašla tijelo novorođenčeta u perilici rublja. Za smrt djeteta osumnjičena je 40-godišnja državljanka Vijetnama, Thi M., koja godinama živi u Slovačkoj. Prema navodima policije i lokalnih medija, sve je počelo kada je žena došla u bolnicu u Bratislavi zbog jakog krvarenja i bolova. Liječnici su otkrili da je nedavno rodila, ali u bolnicu nije donijela dijete. Nakon toga, policija je otišla u njezin stan gdje su pronašli tijelo novorođenčeta umotano u tkaninu i skriveno u perilici rublja.

U trenutku poroda u stanu su navodno bili i gosti, no žena se, prema vlastitim riječima, povukla u kupaonicu jer nije bila svjesna da je trudna te je mislila da ima zdravstveni problem. Na saslušanju pred sudom, Thi M. je izjavila da nije znala da nosi dijete te da se porod dogodio iznenada. „Boljelo me strašno, padala sam, gubila svijest. Nisam više mogla razmišljati o djetetu. Žao mi je“, rekla je prema navodima slovačkih medija. Liječnici su spomenuli mogućnost tzv. kriptične trudnoće, rijetkog medicinskog stanja u kojem žena nema klasične simptome trudnoće – izostanak menstruacije, mučnine ili rast trbuha – te do samog poroda ne shvaća da je trudna.

Osim majke, policija je privela i muškarca koji je navodno otac djeteta, također vijetnamskog porijekla. On je ispitan zbog sumnje na prikrivanje dokaza, no zasad protiv njega nije podignuta optužnica. Majka se trenutno nalazi u bolnici pod liječničkim nadzorom. Tužiteljstvo ju je optužilo za kazneno djelo ubojstva novorođenčeta, za koje slovački zakon predviđa kaznu od četiri do osam godina zatvora. Sud još nije odlučio hoće li ostati u istražnom pritvoru. Detalji o uzroku smrti djeteta zasad nisu javno objavljeni, čeka se forenzičko izvješće koje bi trebalo utvrditi je li dijete rođeno živo i kako je točno završilo u perilici. Nije poznato ni koliko je trudnoća trajala te je li žena bila psihički stabilna i svjesna situacije u trenutku poroda. 

FOTO Neobična snimka iz Černobila izazvala lavinu teorija: 'Nisu bili plavi prošli tjedan. Ne znamo razlog'
Vađenje krvi novorođenčetu iz pete
1/6
