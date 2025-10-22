Europska unija odobrila 19. paket sankcija protiv Rusije

Države članice Europske unije odobrile su 19. paket sankcija protiv Rusije, koji između ostaloga uključuje zabranu uvoza ruskog ukapljenog plina (LNG) na europsko tržište od 1. siječnja 2027., godinu dana ranije nego što je prvotno planirano, objavilo je u srijedu navečer dansko predsjedništvo.

Dogovor je postignut nakon što je i posljednja država članica, Slovačka, dala pristanak. Sada je pokrenut pisani postupak za donošenje formalne odluke i ako do sutra u 8 ujutro ne bude primjedbi, 19. paket bit će i službeno prihvaćen.

Zabrana uvoza ruskog ukapljenog plina provest će se u dvije faze. Kratkoročni ugovori bit će okončani za šest mjeseci, a dugoročni od 1. siječnja 2027. godine. Novi, 19. paket uključuje sankcioniranje još 118 ruskih brodova iz tzv. flote u sjeni, čime se broj sankcioniranih brodova penje na preko 560.

Prvi put se uvode restriktivne mjere protiv kripto platforme i zabrana transakcija u kriptovalutama. Na udar sankcija dolaze i strane banke povezane s ruskim alternativnim sustavima platnih usluga. Dogovor je postignut uoči početka jesenskog samita čelnika država članica, koji se sastaju u četvrtak ujutro.