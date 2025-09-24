Naši Portali
NIJE MOGUĆE STAVITI VETO

Europska komisija najavila novi potez: Planira trgovinsku mjeru vezanu uz rusku naftu

FILE PHOTO: FILE PHOTO: The Druzhba oil pipeline between Hungary and Russia is pictured at the Hungarian MOL Group's Danube Refinery in Szazhalombatta
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
1/3
VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
24.09.2025.
u 15:01

Mađarska i Slovačka su jedine zemlje koje još uvoze naftu iz Rusije putem naftovoda Družba

Europska komisija predložit će carine na rusku naftu koja se još uvijek uvozi na europsko tržište, izjavio je u četvrtak glasnogovornik Komisije Olof Gill. “Komisija će uskoro izići s pojedinostima toga prijedloga”, rekao je Gill na konferenciji.

Predsjednica Komisije je u srijedu nakon razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom najavila da će predložiti carine na uvoz ruske nafte. Ovdje nije riječ o sankcijama, za koje se traži jednoglasnost, nego o trgovinskoj mjeri o kojoj države članice odlučuju kvalificiranom većinom, što onemogućava da neka od članica stavi veto na odluku.

Mađarska i Slovačka su jedine zemlje koje još uvoze naftu iz Rusije putem naftovoda Družba. Njima je kao i Češkoj odobreno izuzeće iz zabrane uvoza nafte i naftnih derivata kao zemljama koje nemaju izlaz na more i ne mogu uvoziti naftu iz drugih izvora.

To izuzeće te zemlje trebaju iskoristiti i osigurati diversifikaciju opskrbe naftom iz drugih izvora, što je Češka u međuvremenu i učinila, dok Mađarska i Slovačka još uvijek ne pokazuju namjeru da će ići u tom smjeru.
