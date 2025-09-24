Europska komisija najavila novi potez: Planira trgovinsku mjeru vezanu uz rusku naftu

Europska komisija predložit će carine na rusku naftu koja se još uvijek uvozi na europsko tržište, izjavio je u četvrtak glasnogovornik Komisije Olof Gill. “Komisija će uskoro izići s pojedinostima toga prijedloga”, rekao je Gill na konferenciji.

Predsjednica Komisije je u srijedu nakon razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom najavila da će predložiti carine na uvoz ruske nafte. Ovdje nije riječ o sankcijama, za koje se traži jednoglasnost, nego o trgovinskoj mjeri o kojoj države članice odlučuju kvalificiranom većinom, što onemogućava da neka od članica stavi veto na odluku.

Mađarska i Slovačka su jedine zemlje koje još uvoze naftu iz Rusije putem naftovoda Družba. Njima je kao i Češkoj odobreno izuzeće iz zabrane uvoza nafte i naftnih derivata kao zemljama koje nemaju izlaz na more i ne mogu uvoziti naftu iz drugih izvora.

To izuzeće te zemlje trebaju iskoristiti i osigurati diversifikaciju opskrbe naftom iz drugih izvora, što je Češka u međuvremenu i učinila, dok Mađarska i Slovačka još uvijek ne pokazuju namjeru da će ići u tom smjeru.