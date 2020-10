Epidemiolozi šokirani: U Zagrebu padaju rekordi, a oni organiziraju masovni tulum

Manje od dva dana do odlaska na plesni podij koji ćemo ispolirati uz opskurne selekcije Dax J-a! Ovo je objava koja je osvanula na Facebook stranici “Future Scope” prije nešto više od dva sata, a tek nedugo nakon što je objavljeno da je Zagreb danas oborio rekord sa 705 novozaraženih. Još jednom u nizu objava je, naime, promoviran veliki event koji se sprema ovog vikenda na Velesajmu u sklopu programa elektroničke glazbe “Future Scope” koji se održava već 18 godina, pa tako i u ovoj koronasezoni iako se mnogi čude kako je to moguće s obzirom na trenutačnu situaciju.

– Upravo sam čuo za taj događaj. Policija izdaje odobrenja za skupove, a ne lokalni stožer te je prema preporuci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i dalje moguće održavanje profesionalnih umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija za do 500 ljudi u zatvorenom i do 1000 ljudi na otvorenom prostoru. Ipak, osobno smatram da je to u trenutačnoj situaciji jako rizično – potvrdio nam je Zvonimir Šostar, ravnatelj NZJZ-a ''Dr. Andrija Štampar''.

Kako doznajemo, epidemiolozi su šokirani činjenicom da se u Zagrebu i dalje partija, no i dalje je sve u skladu sa smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 17. listopada. No čini se kako to ipak neće spriječiti ljubitelje elektroničke glazbe da ovog vikenda "ispoliraju plesni podij".

"Nakon uspješno završene vruće ljetne sezone, vrijeme je za pripreme za hladnije dane! Dok se vani temperature penju prema dolje, Future Scope lagano potpaljuje plesni podij zagrebačkog Velesajma. Novo veliko izdanje održat će se 24. listopada na zagrebačkom Velesajmu koji će zavibrirati snažnim basom i mračnim selekcijama nagrađivanog britanskog DJ-a i producenta, Dax J-a", stoji u najavi na stranici za prodaju ulaznica po cijeni od 140 kuna.

Pišu tamo i upute za COVID-19 zaštitne mjere, odnosno da su dezinficijensi dostupni na ulazu i unutar prostora, da je masku za lice moguće kupiti na mjestu događaja i da će se propisan razmak između posjetitelja osiguravati sjedenjem i/ili barskim stolovima. Također, provodit će se preporučena evidencija svih posjetitelja. Ipak, prema opisima ovog događaja, veoma je upitno hoće li se moći provesti sve mjere.

