Enio Meštrović o emotivnom govoru na sjednici: Ove bolesne ideologije potjerale su našu djecu vani

Nezavisni Enio Meštrović u ponedjeljak je izabran za potpredsjednika zadarskog Gradskog vijeća na konstituirajućoj sjednici. U jednom je trenutku i izgubio živce i rekao ''da mu neće mudrovati svako malo'', a kasnije je pojasnio i što ga je izbacilo iz takta.

- Mi smo u ovome dugo godina. U biti smo izabrani od naroda i ostat ćemo svoji i od naroda baš iz razloga što su sve ovo rezultati bolesnih ideologija kroz ovih 30 godina - ideologije koje su potirale našu djecu vani i zbog kojih se politika gadi ljudima. Mi smo samo na njihovom braniku, kazao je Meštrović za RTL Danas te pojasnio da su pritisak na njegove kolege radile i neke stranke.

- Mjesto predsjednika Gradskog vijeća smo dali Vučetiću baš iz razloga jer je on obezvrijedio ovu funkciju i rekao da to nema nikakvu vrijednost i nama je ponudio u prvoj izbornoj noći. Poslije toga je rekao da smo političke kukavice ako to ne prihvatimo, nadodao je.

Prije sjednice u Gradsku je upravu došao kao Ričard, a nakon toga se u WC-u presvukao i u vijećnici predstavio kao Enio. Kako kaže, još uvijek njega zastupa, no njegovo ime mu ne piše na osobnoj iskaznici.

- Rekao sam, Ričard je dobio ove izbore. Sad, on i ja smo imali jedan dogovor, imali smo mnogo noćnih razgovora i dužih. On još nije uspio uzeti novac, razočaran je, a ja sam na strani malih ljudi i zajedno sa svojih šest ostalih vijećnika branim narod da ostane takav, kazao je.

