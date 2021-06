Zadar je kao torta kojom vas iznenadi prijatelj – nije najljepša, ali je najfinija

U njegovu su mobitelu dvije liste, s onim što mu se sviđa i što mu se ne sviđa u Hrvatskoj i Kanadi. Hrvatska je, između ostalog, dobila plus za jeftiniju poštarinu, a minus jer kod nas nema Amazona. Kanada je plus zavrijedila jer je ondje puno lakše uvesti paket zato što nema zavrzlama s administracijom, a minuse zbog skupoće i kompliciranih odlazaka na putovanja. No kad pregleda te svoje dvije liste, 22-godišnji Joshua Čirjak na kraju će Hrvatsku i Kanadu usporediti kao dvije torte. Objašnjava da su za njega Hrvatska i Zadar poput torte koju ti za rođendan pokloni prijatelj, možda baš i nije najljepšega izgleda, ali nema finije od nje. Kanadu vidi kao tortu kupljenu u trgovini – izvana lijepu, ali iznutra umjetnu.

To su i razlozi zbog kojih se Joshua nije htio vratiti u Kanadu u kojoj je rođen, već se zauvijek odlučio skrasiti u Zadru. S roditeljima i sestrom Jacqueline u Hrvatsku je došao kao dvanaestogodišnjak, i to u Novu Gradišku, odakle je njegova majka. Hrvatski gotovo nije znao, no uspio je u Slavoniji s dobrim uspjehom završiti osmi razred. Zatim se obitelj preselila u Zadar, odakle potječe Joshuin otac. Tu je upisao opću gimnaziju.

Upoznali se preko TikToka

– Rođen sam u Vancouveru, ondje sam naučio svirati tamburicu i plesati kolo. U kući u Kanadi nismo govorili hrvatski, osim roditelja koji su ga koristili kad su bili ljuti. Godinu prije preseljenja počeo sam učiti jezik. Najteže mi je bilo odgovarati pred cijelim razredom dok te svi gledaju jer u Kanadi nema usmenog ispitivanja. Kad bih odgovarao, prijatelji su mi šaptali, a ja nisam dobro čuo pa bih izgovarao riječi koje uopće ne postoje. Te prve godine u srednjoj engleski mi je bilo najlakši, a hrvatski najteži predmet. A u četvrtom srednje iz hrvatskog sam imao pet, a iz engleskog četiri. Kad sam završio školu, trebali smo se vratiti u Kanadu. Međutim, ja više nisam htio odlaziti iz Hrvatske. Otišao sam u Vancouver završiti fakultet industrijskog dizajna jednostavno zato što je tamo više prakse nego teorije, a u Hrvatskoj je obrnuto. Lani sam se vratio za stalno i pokrenuo posao. Imam svoj brend “I used a dream”, sve sam radim, i šivam. Želim da ono što radim bude svjetski, ali iz Hrvatske – smije se Joshua dok ga djevojka Frana Ugarković – tenisačica podrijetlom iz Rijeke čiju je priču o tome gdje je sve živjela vidio na TikToku pa joj se javio i sad su već godinu dana u vezi – ispravlja jer je opet krivo upotrijebio neki padež.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

– Još uvijek nisam najbolje naučio jezik – nemoćno sliježe ramenima Joshua. Po dolasku u Zadar svojim je prijateljima u Kanadi odlučio putem videa pokazati kako tu lijepo živi: – U Kanadi je sve užurbano, a ovdje se može na kavi sjediti satima. U doba kad sam išao u školu u Zadru, taj dan imali nastavu, a pala je kiša. Snimio sam video koji je vidjela Lana Jurčević i pozvala me da snimim spot za njezinu pjesmu “Daj da plovimo” na istim lokacijama. Imao sam samo 17 godina, bio je to moj prvi spot i imao sam tremu – govori Joshua.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

Mogućnosti za aktivan odmor

Poslije je sve bilo lakše, upoznao je Joea Basica, jednog od organizatora festivala Ultra Europe. Snimao je taj festival, radio s brojnim svjetskim izvođačima... Odjednom su ponude počele pljuštati, a Joshua je snimao u Kaliforniji, Singapuru, Indoneziji... Priča nam i kako je s prijateljem iz Kanade dijelio jedan san. Maštali su o odlasku na Island, svake se subote dogovarali, no nisu imali novca. Počeli su slati mailove na raznorazne adrese ne bi li uspjeli organizirati odlazak:

– Poslali smo 200 mailova, tražili smještaj, rent-a-car, avionske karte... I svi su nam odgovorili negativno. Eventualno smo mogli dobiti 10 posto popusta. Kad sam snimao spot s Lanom, ona je imala Alcatelov mobitel. Nakon spota Alcatel me htio angažirati da napravim video. I tu mi je sinulo – zašto ga ne bih napravio na Islandu? Pristali su pokriti sve troškove ze mene i prijatelja. Zbog tog je putovanja nastao brend “I used a dream”. Bila mi je čast kad su me iz Turističke zajednice kontaktirali da sudjelujem u projektu Moja.hr i snimim jednominutni video o svojoj županiji – kaže Joshua.

Kako bi i gosti barem tijekom odmora osjetili i doživjeli ljepote zbog kojih je Joshua odlučio ostati ondje, TZ Zadarske županije koju vodi direktorica Mihaela Kadija i ove je godine pripremio pregršt zanimljivosti, s naglaskom na raznolikim prirodnim ljepotama i zaštićenim područjima kojima županija obiluje i koje gostima nude brojne mogućnosti za provođenje odmora, osobito aktivnog. Stoga su napravili kartu s više od 50 atrakcija i doživljaja u ovome kraju.

Mars nije tako daleko - nalazi se na Pagu

– Ako želiš na Mars, možeš otići na Pag – kaže Joshua. “Life on Mars” naziv je pješačkoplaninarske staze na otoku koju mnogi smatraju jednom od najljepših u Hrvatskoj, zbog nesvakidašnjeg krajolika kojim se ona proteže. Nalazi se u zaleđu Metajne, maloga mjesta nedaleko od Novalje, kružna je i može biti duga od četiri do 15 kilometra. Ime je dobila po pjesmi Davida Bowieja “Life on Mars”. Ljubitelji planinarenja na Pagu će se zacijelo uspeti i na najviši vrh na otoku, Sveti Vid, koji se nalazi na 348 metara nadmorske visine.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

Galešnjak – najpoznatije jadransko srce

Dugi otok jedan je od najljepših jadranskih otoka, a na jednom njegovu kraju nalazi se Park prirode Telašćica čija uvala je u davno doba činila cjelinu s Kornatskim arhipelagom. Na drugom je kraju svjetionik Veli Rat s uvalama Solišćica i Pantera te pješčanom plažom Sakarun. U Parku prirode Telašćica ove godine će biti otvoren Prezentacijski centar Grpašćak u sklopu kojega će biti multimedijalna dvorana, zvjezdarnica, dječje igralište. U zadarskome arhipelagu u četiri niza paralelno s obalom pruža se više od dvije stotina otoka, otočića i hridi – Pag, Ugljan, Pašman,Silba, Iž, Sestrunj, Vir... te najpoznatije jadransko srce – otočić Galešnjak.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

Stazama i liticama mitske Paklenice

Nacionalni park Paklenica srce je mitske hrvatske planine Velebit i područje koje obiluje fascinantnim prirodnim ljepotama, a samim time i pješačkim stazama, zbog čega je županijska turistička zajednica za zaljubljenike u prirodu i pješačenje izradila i tiskala brošuru Paklenica Trails. Dio je to projekta Zadar Trails Magic koji obuhvaća neke od najatraktivnijih staza zadarske regije na području rivijere Starigrad. S tradicijom penjanja duljom od osam desetljeća, NP Paklenica je najpoznatija penjačka i alpinistička destinacija u Hrvatskoj.