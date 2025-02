Englez ostao šokiran ovim hrvatskim običajem: 'Pomozite, je li ovo normalno?', 'Ma to ti je tipično balkanski'

Mnogi doseljenici koji dođu u Hrvatsku ostanu zatečeni ovdašnjim običajima. Nekima su čudni, neki su pak oduševljeni. Na Redditu se tako povela rasprava o jednom običaju koji se tiče rođenja djeteta. Naime, jedan je Englez postavio pitanje: -Je li stvarno hrvatska kultura posjećivati ​​novorođenče svaki dan prva dva tjedna nakon rođenja ili sam ja samo nepravedan? - napisao je pa nastavio:

- Ja sam Britanac oženjen prekrasnom Hrvaticom i upravo smo dobili prvo dijete. Jako ga volimo i jako smo se veselili što ćemo provesti tih prvih nekoliko tjedana zajedno kao nova obitelj dok sam ja bio na očinskom dopustu. Ukratko, jedna od teta moje supruge rezervirala je let za nas bez da nam je to rekla, stigavši ​​u tjednu kada je bio termin poroda. Bili smo potpuno šokirani. Planirali smo da ovo vrijeme budemo sami povezani kao obitelj, pa smo je nježno i pristojno zamolili može li odgoditi za malo kasnije kada će mojoj ženi zaista trebati pomoć - počeo je svoj post pa nastavio: - Teta se jako uzrujala i rekla da se osjeća nepoželjno. Obitelj moje supruge tada je inzistirala na tome da je to “baš kako je” u hrvatskoj kulturi—obitelj dolazi svaki dan, bez pitanja, i ne bismo trebali imati problema s tim. Govorili su da je problem u mojoj “engleskoj kulturi” i da se moja žena zapravo ne osjeća tako, već sam samo ja utjecao na nju.

Ovaj Englez na kraju je napisao kako su dozvolili obitelji da ih svakodnevno posjećuju. No, ono što mu je zasmetalo da i nakon dva tjedna i dalje nisu imali 'mir'. - Osjećam se kao da smo se sagnuli unazad kako bismo prihvatili nešto što uopće nismo željeli, a sada me ispostavljaju kao negativca. Dakle, za moj vlastiti razum—može li mi netko iz Hrvatske (ili poznavatelj hrvatske kulture) reći je li to stvarno kulturološka norma? Ili je to samo obiteljska dinamika koja nam se nameće?- upitao je pa dobio nekoliko odgovora: -Da, to je dio Hrvatske i ex-jugoslavenske kulture, međutim način na koji je ona to učinila (da vam ne kaže da dolazi i da ne prihvati vaše želje) definitivno nije način na koji to radimo mi ovdje. Osim toga, obično to rade samo roditelji, braća i sestre dok druga uža obitelj upoznaje dijete nekoliko dana ili tjedan dana kasnije, ovisno o situaciji i željama roditelja novorođenčeta.

Dobio je i ovaj komentar: - Toksična manipulacija i okrivljavanje je tipično balkanski.

