Eksplozivan rast cijena jaja u SAD-u: Europa priskače u pomoć ali neće moći spasiti tržište

U Sjedinjenim Američkim Državama jaja su tipična za doručak. Najčešće se prže, ponekad kuhaju. Kajgana ili na oko, svejedno – važno je da ih ima. Stoga ne čudi da poskupljenje kokošjih jaja ima određenu eksplozivnu društvenu dimenziju u najvećem svjetskom gospodarstvu. Amerikanci stenju – u posljednja dva tjedna plaćali su više od 10 dolara (9,22 eura) za tucet jaja, budući da je izbijanje ptičje gripe dovelo do nestašice i rasta cijena. Zbog poskupljenja od 159 posto u godinu dana, neke trgovine počele su ograničavati količinu jaja koju kupci mogu kupiti. Više od 166 milijuna divljih i domaćih ptica ubijeno je od početka 2022., kada je izbila epidemija virusa H5N1.

Ovoga tjedna američko Ministarstvo poljoprivrede objavilo je da je od početka godine ubijeno 30 milijuna peradi. To je 12,3 posto ukupnog broja pilića u kavezima u SAD-u i gotovo osam posto ukupnog broja pilića koji se uzgajaju na otvorenom. Američka vlada posljednjih je tjedana zamolila za pomoć nekoliko europskih zemalja, unatoč rastu trgovinskih napetosti između Trumpove administracije i Europske unije zbog kaznenih carina. Osim toga, Washington je u prošlosti više puta uvodio ograničenja na uvoz jaja iz Europe zbog straha od širenja ptičje gripe.

Peradarska farma u Kaliforniji

Foto: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images/AFP Prema medijskim izvještajima, Amerikanci su uspostavili kontakt s udrugama poljoprivrednika u Danskoj, Švedskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, Španjolskoj, Francuskoj i Italiji kako bi razmotrili mogućnost izvoza proizvedenih viškova u SAD. Previše jaja u Europi? Europa je posljednje tri godine također imala problema s ptičjom gripom, koja je dovela do smanjenja ponude jaja na cijelom kontinentu.

Najviše su pogođene bile Poljska, Mađarska i Francuska. U siječnju ove godine i Portugal je prijavio izbijanje ptičje gripe na jednoj farmi kod Lisabona. U Ujedinjenom Kraljevstvu ove su godine uvedene stroge mjere suzbijanja zaraze, budući da je u okrugu Tyrone u Sjevernoj Irskoj prijavljen slučaj za koji se sumnja da je ptičja gripa. Zbog svega ovoga u većini europskih zemalja ograničen je kapacitet za izvoz svježih jaja. Predsjednik Udruge njemačkih proizvođača jaja Hans-Peter Goldnik izjavio je da je Njemačka preko slobodne burze sirovih namirnica izvezla određenu količinu jaja, ali da je opseg tog izvoza mali. On napominje da je za Uskrs osigurana dovoljna količina jaja, ali je pozvao Nijemce da ih "i dalje troše kao obično, a ne da stvaraju zalihe".

Objasnio je da u Njemačkoj nema nestašice, ali ni prevelike ponude. Prema službenim statistikama, tijekom 2023. četvrtina jaja u prodaji bila je iz uvoza. Jedan finski državni službenik zadužen za sektor izjavio je medijima da Finska ionako ne može pomoći zbog ograničenja koja su SAD uvele na uvoz. Dodao je da se to ne bi promijenilo ni nakon ukidanja tih ograničenja, jer s četiri milijuna nesilica zemlja pokriva vlastite potrebe i nema viškova. Švedski i danski državni dužnosnici dali su Sjedinjenim Državama isti odgovor i isto obrazloženje.

EU nije ograničena samo američkim restrikcijama na uvoz, već i logističkim problemima zbog lomljivosti jaja i potrebe za stalnim održavanjem stabilne temperature tijekom prijevoza. Zračni prijevoz je skup, a brodski transport traje dugo. Tko proizvodi višak? Prošlog mjeseca agencija Reuters objavila je da Turska planira povećati izvoz jaja u SAD. U bilateralnom sporazumu s Washingtonom Ankara se obvezala izvesti dodatnih 15 000 tona jaja. Predsjednik turske udruge proizvođača Ibrahim Afyon najavio je da će Turska Sjedinjenim Državama do srpnja isporučiti 240 milijuna jaja. To je otprilike šest puta više od ukupnog prošlogodišnjeg turskog izvoza u SAD.

Dodatni izvoz donijet će Turskoj prihod od 26 milijuna dolara. Ograničenje moguće količine kupovine jaja u jednom supermarketu u Sheridanu, WyomingOgraničenje moguće količine kupovine jaja u jednom supermarketu u Sheridanu, Wyoming Ograničenje moguće količine kupovine jaja u jednom supermarketu u Sheridanu, WyomingFoto: David Zalubowski/AP Photo/picture alliance Agencija Bloomberg izvijestila je u veljači da Washington planira Nizozemskoj, najvećem proizvođaču jaja na svijetu, izdati posebne uvozne dozvole kako bi se ublažila nestašica na američkom tržištu. Prema izvorima iz Europske unije, planovi obuhvaćaju i tekuća jaja i jaja u prahu.

Kada će se ponuda stabilizirati?

Cijena jaja u Sjedinjenim Državama ponovno je pala tijekom veljače, zahvaljujući smanjenju potražnje i povećanju ponude. Sredinom veljače prosječna cijena bila je 8,15 američkih dolara, ali prema podacima američkog Ministarstva poljoprivrede u međuvremenu se prepolovila. Ipak, moglo bi potrajati dok to pojeftinjenje stigne do potrošača. Potražnja bi mogla porasti u nadolazećim mjesecima, a stalno izbijanje novih slučajeva ptičje gripe moglo bi poremetiti proizvodnju. Također, potrebno je vrijeme da ubijenu perad zamijeni nova - cijeli proces traje četiri do pet mjeseci. Čak i nakon toga, proizvodnja se povećava postupno. Peradarske farme trebaju vrijeme da se vrate na razinu prije izbijanja zaraze. Propisi o biološkoj sigurnosti su strogi, što dodatno usporava proces oporavka. Osim toga, mnogi proizvođači odgađaju uzgoj novih mladih nesilica zbog straha od novih zaraza. Zbog svega navedenog, vjerojatno će cijene ostati visoke dulje vrijeme, a nestašica jaja u slobodnoj prodaji potrajat će barem do kraja godine.

