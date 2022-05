Eksplozija u slovenskoj tvornici: Pet mrtvih i dvoje teško ranjenih u nesreći

Petero mrtvih i dvije teško opečene osobe za čije se živote još bore liječnici u Ljubljani vjerojatno je konačna tragična bilanca nesreće u slovenskoj kemijskoj tvornici Melamin u Kočevju koja je, kako se pretpostavlja, izazvana ljudskom pogreškom.

" Uzrok tragičnog događaja najvjerojatnije je ljudska pogreška djelatnika tvrtke prilikom prepumpavanja sirovine", kazao je u izjavi za medije direktor tvrtke Srečko Štefanič.

Međutim, kriminalistička istraga o okolnostima nesreće se nastavlja. "Uzroci eksplozije još se istražuju, no najvjerojatnije je došlo do ljudske pogreške prilikom ispumpavanja sirovine u skladišni prostor - jer je došlo do tragične zabune pa je kod prepumpavanja jedna sirovina zamijenjena drugom, što je izazvalo eksploziju i požar", rekao je Štefanič.

Pet osoba, četiri iz ljubljanske tvrtke koja je u tvornicu dovezla cisternu sa sirovinom, te jedna djelatnica Melamina još se vode kao nestali, no najvjerojatnije su izgubili život, prenose slovenski mediji.

Pritom upozoravaju da nije bilo mogućnosti njihova preživljavanja na mjestu nesreće koju je najprije pogodila jaka eksplozija, a onda i požar - lokaliziran nakon nekoliko sati, po navodima vatrogasaca s obzirom na ono što su zatekli i na temperature koje su uništile dio pogona pogona.

Dvojica teško ozlijeđenih radnika koji se liječe u ljubljanskom Kliničkom centru i dalje su u kritičnom stanju, u bolnicu su dovedeni u umjetnoj komi i intubirani, a više podataka o njihovim izgledima za oporavak bit će poznati sljedećih dana.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Nakon eksplozije odmah su aktivirane vatrogasne i medicinske jedinice, ekološki laboratorij s mobilnom jedinicom, kao i helikopterska pomoć. "Vatrogasci su izvršili uviđaj i zaključili potragu za nestalima", kazao je večeras zapovjednik Vatrogasne brigade Kočevje Leon Behin.

Na terenu je ostalo 15 vatrogasaca koji pomažu u osiguranju i radu s kriminalistima.

Opasnosti za okoliš više nema, računa se da nije došlo do veće ekološke katastrofe, no zbog dimenzija nesreće i posljedica požara svih 200-injak zaposlenih u inače uspješnoj kemijskoj tvrtki iz Kočevja poslani su na čekanje.

Budućnost tvrtke je neizvjesna jer je dobar dio zgrada i opreme, kao i računalna oprema uništeno, javili su večeras slovenski mediji.