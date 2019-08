Eksplozija radosti na brodu: Migranti se iskrcali na Lampedusu

Migranti koje je na Sredozemnom moru prošli tjedan pokupio brod Open Arms iskrcali su se tijekom noći na srijedu na talijanski otok Lampedusu, čime je ispunjena odluka pravosuđa donesena s obzirom na napetu situaciju na brodu.

Nakon inspekcije koju je provela pravosudna policija i dvoje liječnika, tužitelj Agrigentea Luigi Patronaggio odlučio je u utorak da se migranti trebaju iskrcati na Lampedusi.

Tužitelj je također odredio da se zaplijeni brod Open Arms istoimene španjolske humanitarne organizacije.

Odluka o iskrcavanju dovela je do eksplozije radosti na brodu, pokazale su snimke.

Beskonačno čekanje na brodu koji se od četvrtka nalazio samo nekoliko stotina metara od obale dovelo je do očajničkih poteza dijela migranata.

U utorak se petnaestak njih bacilo u vodu kako bi plivanjem došli do Lampeduse. Sve njih spasila je talijanska obalna straža i prebacila na otok.

Na brodu Open Arms nalazilo se 147 migranata kada je u četvrtak došao do Lampeduse, a njih osamdesetak iskrcalo se na taj otok s obzirom na to da je dio u utorak skočio u more, a ranije zadnjih dana dopuštenje za izlazak s broda dobili su maloljetnici i bolesni.

Talijanske vlasti od četvrtka su branile iskrcavanje migranata s broda, bez obzira na to što je šest zemalja - Francuska, Njemačka, Luksemburg, Portugal, Rumunjska i Španjolska - reklo da će ih primiti.