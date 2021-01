Eksplozija na autobusnom kolodvoru u Celju: Ima ozlijeđenih

Oko 12.31 došlo je do eksplozije na autobusnom kolodvoru u slovenskom gradu Celju. Prema prvim informacijama, ozlijeđene su dvije osobe te su prevezene u bolnicu. Neki mediji javljaju da je troje ozlijeđenih.

Iako se još ne zna točan uzrok eksplozije, doznaje se da bi mogla biti riječ o eksploziji plina. Još uvijek se pregledava mjesto eksplozije, a nazočni su državni tužitelj i istražni sudac.

Policija je upozorila građane da se ne zadržavaju u blizini mjesta eksplozije.

Na avtobusni postaji v Celju je prišlo do eksplozije. Trije ljudje so poškodovani in so jih odpeljali v bolnišnico. Neuradno smo izvedeli, da naj bi šlo za eksplozijo plina. pic.twitter.com/3mzMM2I8q9