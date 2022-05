Drama u središtu Havane: U eksploziji hotela najmanje četvero mrtvih, spasioci tragaju za 13 nestalih

U hotelu Saratoga u glavnom gradu Kube došlo je do eksplozije. Na mjestu nesreće nalaze se hitne službe koje su u potrazi za preživjelima.

Vlasti su potvrdile smrt najmanje četvero ljudi, kao i to da je potraga i spašavanje ljudi zarobljenih u hotelu još uvijek u tijeku. Traga se za 13 osoba, a prve informacije govore o tome da je do eksplozije došlo uslijed curenja plina, objavile su kubanske vlasti.

Posve je uništena fasada na prva tri kata, a iz ruševine zgrade ide dim. Eksplozija se dogodila oko 11 sati ujutro po lokalnom vremenu, javljaju lokalni mediji.

Huge explosion at the Hotel Saratoga in Havana, Cuba.



No word on any injuries or deaths as of yet. pic.twitter.com/Pt1zC4WbMw